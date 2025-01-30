ПРООН и Туркменистан укрепляют правовую базу гидрометеорологической деятельности

В рамках проекта ПРООН/Зеленого климатического фонда (ЗКФ) «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» (НАП) при поддержке Министерства охраны окружающей среды Туркменистана состоялся круглый стол, посвященный обсуждению и презентации проектов подзаконных актов к Закону Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности».

Мероприятие, прошедшее на базе Государственной гидрометеорологической службы Туркменистана, собрало представителей Министерства охраны окружающей среды, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, авиакомпании «Туркменистан», и других заинтересованных сторон для рассмотрения проектов нормативных документов и предоставления экспертных комментариев.

Менеджер проекта ПРООН НАП Майя Аширова подчеркнула значимость обновленного закона и проектов подзаконных актов для укрепления национального гидрометеорологического регулирования: “Обновленный закон, принятый в марте 2024 года, формирует правовую, экономическую и организационную основу для гидрометеорологической деятельности, обеспечивая доступность климатических данных для государственных органов, бизнеса и населения. Подзаконные акты позволят эффективно реализовать закон и усилят национальную нормативную базу в этой сфере.”

Круглый стол был направлен на совершенствование системы управления гидрометеорологическими данными и адаптацию к изменению климата. Основные цели включали четкое определение ролей заинтересованных сторон для предотвращения дублирования и пробелов в сборе, управлении и использовании данных. Участники также оценили реалистичность предложенных стратегий внедрения закона, чтобы убедиться, что они соответствуют его целям.

В ходе обсуждения была подчеркнута важность сотрудничества заинтересованных сторон. Юрист Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Джорагуль Халбаева, отметила важность совместной работы заинтересованных сторон:

“Гидрометеорологическая деятельность играет ключевую роль в национальном развитии, предотвращении чрезвычайных ситуаций и повышении устойчивости к климатическим вызовам. Включение различных мнений и экспертных позиций поможет создать подзаконные акты, которые не только соответствуют передовым практикам, но и учитывают уникальные потребности общества и отраслей экономики.”

Эта инициатива является частью более широких усилий проекта ПРООН/ЗКФ по НАП по совершенствованию гидрометеорологического регулирования, повышению эффективности решений, основанных на данных, и укреплению национальной устойчивости к изменению климата.///nCa, 30 января 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)