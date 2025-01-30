ПРООН и партнеры в Туркменистане провели вебинар по налоговому регулированию и правилам ВТО

29 января 2025 г, Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в рамках совместного проекта с Министерством финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации ЦУР, фаза III» провела вебинар на тему «Налоговое регулирование и правила Всемирной торговой организации: практические рекомендации, как минимизировать риски».

В ходе вебинара участники ознакомились с вопросами налогообложения в рамках ВТО, включая принципы режима наибольшего благоприятствования и национального режима в контексте их применения в налогообложении. Подробно были рассмотрены ключевые споры ВТО по налогам, проанализированы дополнительные обязательствами по налогам в условиях присоединения к ВТО новых членов. Участники изучили способы минимизации рисков нарушения правил ВТО при разработке налогового законодательства и применении этих правил в практике налогового администрирования. Кроме того, была рекомендована стратегия поддержания и укрепления национального суверенитета в налогообложении в контексте вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

«Налогообложение – весьма чувствительная сфера, где любые решения и международные обязательства могут иметь серьезные экономические и социальные последствия. Знание правил ВТО, практики их применения, понимание рисков, равно как и ошибок других присоединившихся стран позволит детально обдумать и заблаговременно подготовить сильную переговорную позицию, чтобы отстоять национальные интересы Туркменистана в процессе присоединения к ВТО», – подчеркнула г-жа Анаит Смбатян, международный эксперт ПРООН, во время вебинара.

В мероприятии приняли участие представители Правительства Туркменистана, включая Меджлис, Министерство финансов и экономики, Налоговое управление Министерства финансов и экономики, Министерство Адалат, Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли и внешнеэкономической деятельности, Государственная таможенная служба, Центральный Банк и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. ///nCa, 30 января 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)