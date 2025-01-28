Казахстан налаживает альтернативные грузоперевозки в Европу через Туркменистан

Казахстан разрабатывает альтернативные транспортные маршруты в Европу, через Туркменистан, Иран и Турцию. Это следует из комментария Министерства транспорта Республики Казахстан агентству Kazinform.

По сообщению министерства, в настоящее время ведется работа по разработке альтернативного маршрута в обход России и Беларуси. Новый маршрут будет проходить через территории Туркменистана, Ирана и Турции с выходом в Европейские страны.

В целях упрощения перевозок министерство работает над внедрением системы безразрешительных автоперевозок с Туркменистаном.

10 октября 2024 года был подписан протокол об изменениях в межправительственное соглашение по международным автомобильным перевозкам между Казахстаном и Туркменистаном. В данный момент идет процесс ратификации протокола.

Кроме того, рассматривается введение безвизового режима для водителей между Казахстаном и Туркменистаном.

Согласно информации ведомства, с Ираном и Турцией ежегодно осуществляется обмен разрешениями на автоперевозки в достаточном объеме, при этом водители освобождены от визовых требований.

Ранее, Узбекистан заявил о намерении развивать альтернативные маршруты перевозок в Европу через Туркменистан (https://www.newscentralasia.net/2025/01/14/uzbekistan-razrabotayet-alternativnyye-transportnyye-koridory-nekotoryye-iz-nikh-proydut-cherez-turkmenistan/ ). ///nCa, 28 января 2025 г.