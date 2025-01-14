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Узбекистан разработает альтернативные транспортные коридоры – некоторые из них пройдут через Туркменистан

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Министерство транспорта Узбекистана активно работает над диверсификацией международных маршрутов и созданием альтернативных транспортных коридоров для грузоперевозок. Это обусловлено необходимостью снижения зависимости от проблемных транзитных стран и обеспечения стабильности внешнеторговых операций. Об этом пишут узбекские сми со ссылкой на министра транспорта страны Илхома Махкамова.

«Мы должны определить альтернативные коридоры и направления для прохождения через проблемные страны», — отметил Махкамов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

В качестве основных альтернативных транспортных коридоров рассматриваются следующие направления:

  • Туркменистан — Иран — Турция — Евросоюз
  • Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Европа
  • Узбекистан (Андижан) — Кыргызстан (Ош, Иркештам) — Китай (Кашгар).
  • Узбекистан — Афганистан — Пакистан

Для обеспечения эффективной работы новых маршрутов, Узбекистан предпринимает ряд мер.

Планируется заключить новые международные соглашения об автомобильных перевозках с Бельгией, Арменией, Сербией, Норвегией, Хорватией, Албанией, а также пересмотреть действующие договоренности с Китаем, Ираном, Беларусью, Украиной, Молдовой и Румынией.

Еще одна мера – это внедрение системы «зеленых коридоров» и взаимное признание транспортной документации, что упростит таможенные процедуры и ускорит прохождение грузов.

Ведется работа по расширению пограничных постов на границе с Казахстаном – «Давут-ота», «Гишткуприк» и «Навои», а также внедрению систем электронной очереди и онлайн-наблюдения, что позволит сократить время ожидания на границе.

К 2025 году Узбекистан планирует нарастить объем транзитных перевозок до 14,6 млн тонн, что на 13,7% больше, чем ранее. В частности, ожидается увеличение объема транзитных грузов по следующим маршрутам:

  • Беларусь — Пакистан: до 700 тысяч тонн (+200 тысяч тонн)
  • Китай — Европа: до 200 тысяч тонн (+50 тысяч тонн)
  • Китай — Афганистан: до 150 тысяч тонн (+80 тысяч тонн)

Цели до 2030 года

В Узбекистане будет принята Концепция по развитию транспортно-логистической системы и транзитного потенциала до 2030 года.

Согласно задачам стратегии, Узбекистан планирует улучшить свою позицию в индексе эффективности логистики (LPI) с 88-го до как минимум 55-го места к 2030 году.

Страна также намерена подключиться к системе ТРАСЕКА — транспортному коридору «Европа — Кавказ — Азия».

Все эти меры направлены на создание современной и эффективной транспортно-логистической системы, способной обеспечить устойчивое развитие экономики Узбекистана.///nCa, 14 января 2025 г. (фото – Sputnik)

 

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