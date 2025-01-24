Президент Туркменистана встретился с Генеральным директором Олимпийского совета Азии

23 января состоялась встреча между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным директором Олимпийского совета Азии (ОСА), президентом Всемирной организации водных видов спорта Хусейном Аль-Мусалламом.

Хусейн Аль-Мусаллам выразил признательность главе государства за уделенное время и отметил, что ОСА высоко оценивает усилия Туркменистана в развитии спорта. Он также поблагодарил Президента страны за поддержку олимпийского движения и подготовку спортсменов международного уровня.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, выразил уверенность, что визит Генерального директора придаст импульс развитию сотрудничества Туркменистана с Советом.

В ходе встречи было подчеркнуто, что развитие физической культуры и спорта, а также международное взаимодействие в этой области являются приоритетами государственной политики Туркменистана.

Туркменистан придерживается принципов олимпийского движения и выступает за расширение регионального и международного партнёрства в сфере спорта и принимает в этих целях конкретные меры.

Туркменистан активно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и другими международными организациями. Примерами успешного взаимодействия являются проведение V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, инициатива Туркменистана об объявлении 3 июня «Всемирным днём велосипеда», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году.

Отмечалось, что международные соревнования, регулярно проводимые в Туркменистане, способствуют популяризации культурных и духовных ценностей туркменского народа, а также его экономических достижений.

Отдельно обсуждались вопросы развития водных видов спорта в Туркменистане, которые широко распространены во всём мире и способствуют воспитанию физически сильных и здоровых молодых людей.

В завершении встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность Хусейну Аль-Мусалламу за его личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ОСА, а также за постоянную поддержку инициатив страны в этом направлении.///nCa, 24 января 2025 г.