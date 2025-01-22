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Новый Посол Канады вручил верительные грамоты в парламенте и МИД Туркменистана

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21 января 2025 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Туркменистане Кристофера Даггана (с резиденцией в Астане).

В ходе церемонии вручения верительных грамот, руководитель национального Парламента тепло поздравила посла с назначением на эту ответственную должность и выразила уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Посол Канады был подробно ознакомлен с внешнеполитической стратегией нейтрального Туркменистана, а также с деятельностью Меджлиса.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития межпарламентских отношений.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с послом Канады.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы наращивания отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечая сотрудничество на международных площадках, собеседники также выразили готовность продолжить практику взаимной поддержки инициатив в рамках ООН.

Наряду с этим была отмечена целесообразность совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

Отметив важность развития туркмено-канадских отношений, Посол со своей стороны заверил, что приложит все необходимые усилия для укрепления партнерства между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес.///nCa, 22 января 2025 г.

 

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