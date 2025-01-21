В Туркменистане отметили 90-летие выдающегося ученого-геолога Анатолия Бушмакина

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялось знаменательное событие: 90-летний юбилей заслуженного туркменского ученого, кандидата геолого-минералогических наук, Анатолия Бушмакина. В этот день его приняли в члены вузовской кафедры ЮНЕСКО «Культурное наследие: от прошлого к будущему».

Анатолий Бушмакин – яркая фигура в научном мире Туркменистана. Он – известный организатор музейного дела в Туркменистане, исследователь пещер и метеоритов, геологоразведчик, популяризатор геологической науки, автор свыше 80 научных и научно-популярных публикаций, нескольких книг, 30 производственных отчётов, а также автор международных публикаций.

Кроме того, являясь почётным членом альпинистского клуба «Агама», Анатолий Григорьевич долгие годы отдал практической геологии. Он классифицировал многие национальные геологические коллекции, сформировал музей на географическом факультете ТГУ, где представлены лучшие образцы минералов и окаменелостей.

Коллекция дополнена картами и схемами, макетом «Парк Юрского периода», изображениями доисторических ящеров, а также живописными картинами природных памятников, созданными самим Анатолием Бушмакиным.

За многолетнюю научную и производственную деятельность, в 1968 году Бушмакин был награждён медалью «Ветеран труда», в 2011 году – юбилейной медалью «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna», а также удостоен целого ряда Почётных грамот, премий и ценных подарков.

Несмотря на свой солидный возраст Бушмакин по-прежнему энергичен и деятелен. В госуниверситете ветеран много лет заведует геологическим музеем при географическом факультете. Здесь он ведёт большую просветительскую работу среди студенческой молодёжи, проводит экскурсии по геологическому музею, практические занятия, читает лекции, занимается с учителями средних общеобразовательных школ на курсах повышения квалификации.

Юбилей Анатолия Григорьевича Бушмакина стал ярким событием в научной жизни Туркменистана. Более 60 лет отдано им научной и педагогической деятельности. Его многочисленные исследовательские труды признаны далеко за пределами нашей страны, его имя занимает особое место среди тех, кем по праву гордится научный мир.///nCa, 21 января 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)