Diplomatic World и Посольство Туркменистана в Бельгии: вместе ради популяризации нейтралитета и мирной политики

В Брюсселе состоялась встреча Посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова с основателем Института Diplomatic World г-жой Барбарой Дитрих, которая является активным и надежным партнером Посольства Туркменистана в Бельгии. Основной темой обсуждения стали планы на 2025 год, объявленный Международным годом мира и доверия, а также мероприятия, приуроченные к 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили возможность организации совместных мероприятий, направленных на освещение значимости нейтралитета для Туркменистана и его вклада в обеспечение мира и стабильности в регионе и во всем мире. Особое внимание было уделено инициативе правительства Туркменистана по объявлению 2025 года Годом мира и доверия, а также ключевым шагам страны в реализации этой концепции.

Среди предложенных мероприятий – проведение брифингов и дискуссий для медийных платформ с целью популяризации принципов нейтралитета и усилий Туркменистана в области мирного сосуществования. Также было предложено организовать культурные события, объединяющие искусство и тему мира. Стороны отметили, что культура, являясь нейтральной сферой, играет уникальную роль в построении культурных мостов между народами, способствуя укреплению дружественных связей и поддержанию прочного мира.

Отдельной темой встречи стало предложение о создании специального выпуска журнала Diplomatic World, посвященного Туркменистану. Издание расскажет о ключевых событиях, инициативах и достижениях Туркменистана в области укрепления мира, продвижения добрососедских отношений и взаимодействия с мировым сообществом. Планируется, что выпуск станет важным шагом в популяризации усилий страны на международной арене.

Эта встреча стала еще одним подтверждением готовности Туркменистана к открытому диалогу, активному продвижению своей политики мира и доверия, а также к развитию культурного и дипломатического сотрудничества. ///nCa, 16 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)