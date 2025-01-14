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В Центральной Азии открыт прием заявок на Программу молодых лидеров GoViral75

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В рамках проекта GoViral открыт прием заявок на программу для молодых лидеров из Центральной Азии GoViral75: Emerging Leaders Fellowship. Программа направлена на поддержку инициатив молодежи в сферах медиа, бизнеса, культуры и технологий с целью укрепления взаимодействия между странами региона.

В рамках Emerging Leaders Fellowship поанируется проведение сессий по бизнес- и дизайн-мышлению, воркшопы по развитию навыков, серия фестивалей во всех странах Центральной Азии, региональный форум, а также менторская поддержка на протяжении всей программы.

Подать заявку могут молодые активисты из стран ЦА в возрасте 18-35 лет, имеющие опыт или текущую активность в сферах медиа, бизнеса, культуры, технологий и прав человека. Также предусмотрены мини-гранты для лучших проектов: 10 номинаций на реализацию бизнес-идей, 8 на осуществление креативных проектов, и 5 грантов на разработку медиапроектов.

Заявки принимаются до 25 января 2025 года (23:59 GMT +5). Заполнить форму можно по ссылке (https://forms.gle/zA9688r5rSZRdSLy7).

Проект GoViral действует в Туркменистане уже 4-й год. Региональная платформа является инициативой госдепартамента США и поддерживается дипломатическими миссиями Соединенных Штатов в странах Центральной Азии. Проект нацелен на развитие социальных инноваций и продвижение секторов бизнеса, медиа, культуры и технологий. Подробнее о проекте можно узнать на странице в социальной сети (https://www.instagram.com/goviral.ca?igsh=MTB0ZmdydGQxdG9xeQ== ). ///материал предоставлен Club Ambassadors, Technovation Girls Turkmenistan, 14 января 2025 г.

 

 

 

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