Делегация Туркменистана принимает участие в конференции и выставке «Услуги хаджа и умры» в Саудовской Аравии

С 12 по 14 января 2025 года в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия, проводится четвертая международная конференция и выставка «Услуги хаджа и умры», в которой принимают участие делегации из более чем 80 стран, сообщает МИД Туркменистана

Туркменская сторона в работе данной конференции представлена делегацией во главе с Муфтием Туркменистана Я.Ходжагулыевым.

В рамках мероприятия было подписано двустороннее Соглашение между Управлением Муфтия Туркменистана и Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия о совершении хаджа в 2025 году.///nCa, 13 января 2025 г.