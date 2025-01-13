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Делегация Туркменистана принимает участие в конференции и выставке «Услуги хаджа и умры» в Саудовской Аравии

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С 12 по 14 января 2025 года в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия, проводится четвертая международная конференция и выставка «Услуги хаджа и умры», в которой принимают участие делегации из более чем 80 стран, сообщает МИД Туркменистана

Туркменская сторона в работе данной конференции представлена делегацией во главе с Муфтием Туркменистана Я.Ходжагулыевым.

В рамках мероприятия было подписано двустороннее Соглашение между Управлением Муфтия Туркменистана и Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия о совершении хаджа в 2025 году.///nCa, 13 января 2025 г.

 

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