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Turkish Airlines в Ашхабаде объявляет о скидках на рейсы в Стамбул в честь Дня Святого Валентина

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В преддверии Дня Святого Валентина, авиакомпания Turkish Airlines объявляет о специальном предложении.

С 15 января по 17 февраля 2025 года пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы по маршруту Ашхабад-Стамбул-Ашхабад со скидкой по невероятно выгодной цене. Заплатив всего 796 долларов США, два пассажира смогут отправиться в незабываемое путешествие в сердце Турции – Стамбул. Это предложение – прекрасная возможность провести незабываемый романтический уикенд или более длительное путешествие.

Период продажи билетов: с 15 января по 17 февраля 2025 года.

Даты рейсов: с 3 февраля по 17 марта 2025 года.

Цена: 796 долларов США за двух пассажиров.

Возрастные ограничения: акция действует для пассажиров старше 12 лет.

Пассажиры могут взять на борт до 8 кг ручной клади и провозить 40 кг багажа.

Приобрести билеты по специальной цене можно в офисе продаж Turkish Airlines по адресу: Бизнес-центр USSAT, ул. Г. Кулиева (2127), 39-1, Ашхабад/Туркменистан. Контактные телефоны: +99361 014433, +99312 751157.///nCa, 11 января 2025 г.

 

 

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