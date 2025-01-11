News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Новый Еврокомиссар по вопросам международного партнерства может посетить Туркменистан

Новый Еврокомиссар по вопросам международного партнерства может посетить Туркменистан

By

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с главой кабинета Еврокомиссара по вопросам международного сотрудничества и партнерства Люси Шестаковой в Брюсселе.

Как сообщает туркменская дипмиссия, на встрече обсуждалось продолжение активного взаимодействия между Туркменистаном, Европейским Союзом и Центральной Азией, с особым акцентом на транспортную сферу.

Транспорт остается ключевым направлением сотрудничества, так как Центральная Азия является стратегическим перекрёстком двух континентов. Также обсуждалась возможность визита новоназначенного Еврокомиссара по международному партнерству в Туркменистан, где транспортное сотрудничество станет центральной темой повестки.

Напомним, что в октябре прошлого года в Туркменистане была запущена уникальная Координационная платформа по вопросам транспорта между ЕС и Центральной Азией. Эта платформа остается единственным механизмом координации транспортных проектов в регионе.

Бывший комиссар ЕС по международному партнерству г-жа Ютта Урпилайнен посетила Туркменистан в октябре 2024 года. Ее сменил Йозеф Сикела, который будет служить еврокомиссаром по международному партнерству в 2024-2029 годы. ///nCa, 11 января 2025 г.

 

 

Related posts:

  1. Туркменистан и ЕС стремятся к углублению связей в области транспорта
  2. Туркменистан занимает важное место во внешней политике Ирана – Президент Ирана может посетить Туркменистан в ближайшем будущем
  3. Туркменистан делает шаг к устойчивому развитию с запуском платформы партнерства ООН и частного сектора
  4. Транспортно-логистический сектор Туркменистана: частные компании расширяют географию международного партнерства
  5. Китай–Туркменистан: вступление на новый путь всестороннего стратегического партнёрства
  6. Туркменистан принял участие в Диалоге высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности в Бельгии
  7. Туркменистан и ЕС обсуждают активизацию транспортного сотрудничества, в центре внимания – предстоящая министерская встреча ЕС-ЦА
  8. Туркменистан приглашен на региональную конференцию МОТ о действиях профсоюзов по вопросам изменения климата
  9. Директор Международного института Центральной Азии и Посол Туркменистана обсудили вопросы туркмено-узбекского стратегического партнерства
  10. Посол Мовламов пригласил пакистанского министра нефти посетить Туркменистан
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan