Новый Еврокомиссар по вопросам международного партнерства может посетить Туркменистан

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с главой кабинета Еврокомиссара по вопросам международного сотрудничества и партнерства Люси Шестаковой в Брюсселе.

Как сообщает туркменская дипмиссия, на встрече обсуждалось продолжение активного взаимодействия между Туркменистаном, Европейским Союзом и Центральной Азией, с особым акцентом на транспортную сферу.

Транспорт остается ключевым направлением сотрудничества, так как Центральная Азия является стратегическим перекрёстком двух континентов. Также обсуждалась возможность визита новоназначенного Еврокомиссара по международному партнерству в Туркменистан, где транспортное сотрудничество станет центральной темой повестки.

Напомним, что в октябре прошлого года в Туркменистане была запущена уникальная Координационная платформа по вопросам транспорта между ЕС и Центральной Азией. Эта платформа остается единственным механизмом координации транспортных проектов в регионе.

Бывший комиссар ЕС по международному партнерству г-жа Ютта Урпилайнен посетила Туркменистан в октябре 2024 года. Ее сменил Йозеф Сикела, который будет служить еврокомиссаром по международному партнерству в 2024-2029 годы. ///nCa, 11 января 2025 г.