Центральная Азия – ключевой вектор внешней политики Узбекистана

Азамат Сулиманов, руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

«Главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы нашей страны. Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей», – Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Анализируя события последних лет, а также процессы, протекающие в Центральной Азии, становятся очевидными те коренные преобразования, которые произошли в регионе за довольно короткий промежуток времени.

Многие эксперты сходятся во мнении, что региону удалось кардинально изменить облик и устоявшееся представление о себе. Еще в недалекие прошлые отношения между странами были переполнены нерешенными проблемами и острыми противоречиями, будь то вопросы границ, либо водопользования.

Однако казавшиеся совсем недавно неизбежными межгосударственные конфликты сегодня уже представляются нелепым сценарием. На смену подозрениям, скептицизму и нездоровому соперничеству пришли доверие, взаимопонимание и стремление сообща решать общие проблемы, стоящие перед регионом.

Сегодня благодаря политической консолидации лидеров пяти стран Центральная Азия превратилась в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Регион стал более устойчивым и стабильным, самостоятельно преодолевая возникающие вызовы и угрозы, вышел на траекторию поступательного развития, трансформируясь в центр экономической и инвестиционной активности.

Центральная Азия начала играть все более важную роль в формировании глобальной повестки в качестве ответственного и предсказуемого субъекта международных отношений.

Вне всякого сомнения, подобное развитие событий стало практическим результатом дальновидной и проактивной внешней политики президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, который с первых дней вступления в должность руководителя страны определил в качестве ключевого приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана регион Центральной Азии, с которым связаны жизненно важные интересы нашей республики.

Основными задачами региональной политики стали укрепление добрососедства и доверия, урегулирование существующих проблем, развитие общерегионального сотрудничества, активное взаимодействие на международной арене.

Организованная по инициативе Узбекистана Международная конференция высокого уровня под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее» в ноябре 2017 года в г.Самарканде заложила основу для дальнейших действий по выстраиванию принципиально нового формата регионального сотрудничества, а также проведения регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии (КВГГЦА).

По сути, активизация центральноазиатского вектора внешней политики Узбекистана создала необходимые условия для формирования здорового политического климата в регионе, позволила кардинально улучшить межгосударственные отношения с соседями, заложив основы для дальнейшей консолидации и интеграции Центральной Азии в новом формате.

Рассуждая о результатах, которые удалось достичь за семь с небольшим лет, можно выделить следующие ключевые факторы:

Во-первых, в регионе сформировалась уникальная модель межгосударственного сотрудничества, позволяющая поддерживать стабильность, безопасность и обеспечивать устойчивое развитие, где ключевым механизмом выступает инициированная Президентом Узбекистана Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Данный формат, регулярно проводимый с 2018 года, стал несущей конструкцией архитектуры регионального сотрудничества, где принимаются важные политические решения и закладываются магистральные векторы взаимодействия стран региона. В последние годы он трансформировался в практический механизм развития и укрепления договорно-правовой базы и институциональных основ межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии.

Состоялся запуск различных механизмов сотрудничества, включая встречи руководителей внешнеполитических и отраслевых министерств. На регулярной основе проходят встречи женщин-лидеров, ректоров, учёных, молодёжи, экономические форумы и выставки, целый ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

Наряду с этим за прошедшие шесть саммитов были приняты значимые концептуальные документы, в том числе долгосрочного характера.

В частности, одним из знаменательных событий стало принятие на Астанинском саммите в августе 2024 года Концепции развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», в которой государства Центральной Азии, отмечая, что процессы межгосударственного сближения в регионе приобрели устойчивый и необратимый характер, выражают общую политическую волю продолжить всестороннее региональное сотрудничество и заявляют о своей готовности нести сообща ответственность за общее будущее.

При этом государства исключают конфронтационные, блоковые и идеалогизированные подходы в решении вопросов глобальной и региональной повестки, отмечают исключительно позитивный, открытый и конструктивный характер процессов межгосударственного сближения в ЦА, констатируют свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию всех разногласий и споров, выражают готовность совместно формировать емкий взаимосвязанный региональный рынок, развитое пространство промышленно-производственной кооперации, интегрированную транспортную и водно-энергетическую систему, общую зону охраны окружающей среды.

Вместе с тем принятие Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы демонстрирует готовность стран региона к наращиванию активных действий, подчеркивает их стремление к практической реализации принимаемых концептуальных документов.

Во-вторых, политическая консолидация и достигнутый высокий уровень взаимного доверия стали триггером экономического развития. Сегодня страны региона последовательно переходят от обмена товарами к развитию производственно-технологической кооперации, совместному формированию добавленной стоимости, наращивают свою конкурентоспособность на мировых рынках. В результате Центральная Азия трансформируется в важное звено межрегиональной взаимосвязанности и глобальных производственных цепочек.

Следует отметить, что регион представляет собой ёмкий потребительский рынок, имеет в своем арсенале мощный ресурсно-сырьевой и производственный потенциал, развитый человеческий капитал. В частности, в регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17% – нефти, 7% – природного газа, значительные залежи редкоземельных металлов, а также мощный потенциал в области гидроэнергетики и солнечной энергетики.

Наряду с этим в Центральной Азии сосредоточен растущий пул трудовых ресурсов. Уже достигнут уровень в 80 млн. чел. и по оценкам ООН к 2050 году население региона превысит 100 млн. чел. При этом Центральная Азия – один из самых «молодых» регионов мира. Средний возраст населения – всего 28,7 лет.

Более того, экономика региона в последние десять лет демонстрирует устойчивый рост (6,2%) вдвое превышая среднемировые показатели (2,6%). Начиная с 2016 года совокупный региональный ВВП увеличился на 60%, достигнув по итогам 2023 года 450 млрд. долларов.

Одновременно Центральная Азия становится важной участницей мирохозяйственных связей: объем её внешней торговли за последние 7 лет вырос более чем в 2 раза, достигнув около 225 млрд. долларов. При этом внутрирегиональная торговля увеличилась в 4,5 раза (с 2,4 до 11 млрд долл.). Объем привлеченных инвестиций в Центральной Азии увеличился почти в 2 раза – с 27 млрд. долларов в 2016 году до 50 млрд. долларов в 2023 году. При этом также растут взаимные прямые инвестиции между странами Центральной Азии – в среднем на 9% в год.

В то же время кратно возросло количество совместных предприятий. Например, с 2016 года число предприятий с участием капитала стран ЦА в Узбекистане увеличилось почти в 6 раз – до 1 830, а число СП с участием узбекского капитала в странах ЦА – в 8,5 раз (свыше 4,7 тыс.).

В последние годы страны Центральной Азии уделяют повышенное внимание наращиванию промышленной кооперации, которая становится одним из магистральных направлений регионального сотрудничества.

В этих целях Узбекистан продвигает создание приграничных торгово-индустриальных зон со всеми странами региона. Кроме того, в двустороннем формате запущены Узбекско-Кыргызский и Узбекско-Таджикский инвестиционные фонды для финансирования крупных совместных проектов. В рамках этих институтов уже начата реализация проектов кооперации в автомобилестроении, электротехнике, текстильной промышленности, сельском хозяйстве. В совокупности это открывает новые возможности по налаживанию производства импортозамещающей продукции, обеспечению устойчивости промышленной инфраструктуры.

В-третьих, растущая политическая субъектность Центральной Азии позволяет странам региона выступать на мировой арене одним голосом, эффективно отстаивать общие интересы.

Те позитивные процессы, которые наблюдаются в регионе, повышают интерес внерегиональных партнеров к Центральной Азии, превращая регион в точку притяжения мировых держав и ведущих государств. Отражением этого являются созданные форматы диалога «ЦА плюс», которые позволяют сопрягать различные интересы внерегиональных акторов, направляя их в конструктивное русло в интересах устойчивого развития Центральной Азии. Сегодня достаточно плодотворно развиваются более 10 подобных диалоговых площадок, из них 6 были созданы за последние 5 лет. При этом, начиная с 2022 года, многие из этих форматов проводятся на уровне глав государств – с Китаем, США, Германией, ЕС. В 2025 году в это число также войдет и Южная Корея.

Наряду с этим, заметно участились визиты в регион лидеров ведущих стран мира, в частности Канцлера ФРГ О.Шольца, Президента Франции Э.Макрона, Президента Италии С.Матареллы и других.

Сформулировав единую позицию по основным вопросам – безопасность, инвестиции, транспорт и логистика – страны Центральной Азии выступают в рамках платформ «ЦА плюс» одним голосом, эффективно отстаивают более сильную переговорную позицию, продвигая общие интересы.

Ключевую роль в этом играет Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, принятая на четвертой КВГГЦА в г.Чолпон-Ате. Согласно документу, взаимодействие государств региона направлено на продвижение общих интересов, повышение экономической отдачи сотрудничества с внерегиональными партнерами, совместную разработку предложений по реализации конкретных региональных проектов в приоритетных направлениях, привлечение инвестиций, прогрессивных практик и технологий стран-партнеров в развитие в государствах Центральной Азии «цифровой» экономики для преодоления разрыва в новых цифровых технологиях и углубление интеграции региона в мирохозяйственные связи.

О растущем уровне субъектности говорит и совместно продвигаемые странами Центральной Азии инициативы в ООН, которые получают широкую поддержку. Если в период с 1991 по 2016 годы в ООН по инициативе стран ЦА было принято около 20 резолюций, то с 2016 года по настоящее время принято более 25. В частности, государства региона вместе выразили консолидированную позицию о важности укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, выступили единым фронтом в эффективном решении проблем, связанных с наркотиками. Однако основное внимание, традиционно, уделяется борьбе с экологическими угрозами и вызовами.

Спустя шесть лет Узбекистан вновь берет на себя председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Оно совпало с началом второго цикла региональной консолидации в Центральной Азии, отличительной чертой которого становится рост ее геостратегической значимости.

Колоссальные изменения в мировой политике и экономике ставят Центральную Азию перед лицом новых вызовов, одновременно открывая исторические возможности для создания прочных условий и предпосылок к региональной интеграции. Решение этих задач требует от всех государств региона еще большей сплоченности, солидарности и координации практических усилий в ключевых направлениях многостороннего взаимодействия.

В этой связи усилия Узбекистана в качестве председательствующей стороны будут сосредоточены на следующих приоритетных направлениях.

1. Углубление политического диалога и стратегического доверия в целях дальнейшего укрепления региональной стабильности, безопасности и устойчивости в Центральной Азии.

Это особенно актуально в свете трансформации современных международных отношений, сопровождаемой дефицитом доверия, обострением стратегической конкуренции между различными центрами силы, фрагментацией мировой экономики и усилением протекционистских мер. В этих условиях возрастает актуальность совместного реагирования на традиционные и новые вызовы путем формирования общего и неделимого пространства безопасности.

В данном контексте становится востребованной инициатива Президента Узбекистана, озвученная на 6-й КВГГЦА о разработке Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности Центральной Азии. Данный концептуальный документ предоставит возможность определить центральную роль государств ЦА в поддержании региональной безопасности, подчеркнуть её неделимость, обеспечить неразрывную связь безопасности и устойчивого развития, показать приоритетность поиска мирных путей разрешения межгосударственных разногласий и выстроить единые подходы в отношении противодействия общим вызовам и угрозам, а также обозначить твердое следование принципам многосторонности и нормам международного права.

Более того, для придания глубины и прочности политическому диалогу необходимо всесторонне задействовать возможности межпарламентского сотрудничества.

В целях повышения качества реализации достигнутых договорённостей и усиления контроля за деятельностью исполнительных органов власти на местах на межпарламентском уровне важную роль может сыграть активное вовлечение в данный процесс институтов гражданского общества, народных депутатов, представительных органов власти приграничных территорий.

2. Создание «безбарьерной» среды для передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала с выходом на формирование Единого регионального рынка.

Государства Центральной Азии обладают огромным совокупным потенциалом, включая ёмкий потребительский рынок, промышленно-производственный мощности, пул трудовых ресурсов, богатую ресурсную базу для совместного экономического развития и процветания.

В условиях наблюдаемой волатильности финансовых рынков и турбулентности мировой экономики консолидация усилий и полноценное задействование имеющихся возможностей позволит странам региона повысить устойчивость перед вызовами современности, способствуя превращению Центральной Азии в один из важнейших центров экономического роста и инвестиционной активности.

Тем не менее, уровень взаимной интеграции между странами региона все еще очень низок. Сохраняются высокие логистические издержки, обусловленные наличием таможенных барьеров, административных ограничений на КПП, негативно влияющих на их пропускную способность.

В этой связи на повестке стоит организация предметных консультаций по вопросам устранения тарифных и нетарифных барьеров, признания сертификатов соответствия и унификации регламентов, цифровизации таможенных операций и фитосанитарных процедур, взаимного доступа к государственным закупкам.

Наряду с этим приоритетом станет разработка Единой карты индустриализации региона для создания коротких цепочек добавленной стоимости, стимулирования и внедрения новых форм промышленной кооперации, привлечения инвестиций и технологий ведущих международных компаний.

Важное значение в этом ключе имеет принятый на Астанинском саммите План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы, предусматривающий создание Фонда финансирования проектов промышленной кооперации, а также Банка данных инвестиционных проектов в области промышленной кооперации.

В то же время будет осуществлена последовательная работа по внедрению порядка взаимного признания национальных ID-карт.

3. Развитие транспортной взаимосвязанности и укрепление транзитного потенциала региона.

Сегодня перед Центральной Азией открываются огромные возможности для возвращения статуса одного из ключевых транспортно-транзитных хабов на Евразийском континенте.

Следует отметить, что формирование многовариантной системы транспортных коридоров и логистических центров является залогом не только устойчивого экономического развития, но и обеспечения безопасности всех стран региона.

В данном контексте примечательны итоги второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии, состоявшейся в преддверии 6-й КВГГЦА в Астане. По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на взаимодействие стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.

Исходя из общности приоритетов по эффективному использованию транспортно-логистического потенциала в регионе, Узбекистан выступает за организацию скоординированной и системной работы в следующих ключевых направлениях:

– гармонизация стандартов в области тарифной политики, внедрение системы льгот и преференций, цифровизация сектора;

– развитие устойчивой внутрирегиональной системы транспортных сообщений, запуск новых авиа- и железнодорожных маршрутов, модернизация железных и автомобильных дорог, совершенствование инфраструктуры пограничных переходов;

– повышение вовлеченности стран региона в процессы создания транспортных коридоров, соединяющих Центральную и Южную Азию, обеспечивающих диверсификацию сообщений на маршрутах по линиям «Восток – Запад» и «Север – Юг».

В числе наиболее приоритетных проектов – строительство Трансафганского коридора, который имеет стратегическое значение не только для стран Центральной Азии, но и для Южной Азии. Развитие трансафганского коридора обеспечит страны региона кратчайшим выходом к портам Индийского океана, соединит Южную Азию с рынками Центральной Азии, России, Китая и Европы.

Кроме того, реализация этого проекта станет мощным драйвером устойчивого развития Центральной и Южной Азии, закрепит консенсус внутри Афганистана и в регионе по вопросу укрепления мира и стабильности в стране.

4. Усиление региональной кооперации в области водной и энергетической безопасности, климатической устойчивости и «зеленого развития».

Наличие огромного потенциала в сфере возобновляемых источников энергии открывает перед регионом дополнительные возможности для устойчивого экономического развития, усиления отраслевой интеграции и успешной климатической адаптации. Эффективной реализации этих стратегических задач будет способствовать принятие комплексной Программы устойчивого развития стран Центральной Азии.

Одновременно, Узбекистан продолжит активные усилия по реализации стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны и регионы, укреплению институциональных основ взаимовыгодного сотрудничества в этой области, что будет способствовать созданию в будущем самодостаточного Центральноазиатского энергетического рынка.

5. Наращивание культурно-гуманитарных связей.

Важным фактором поддержания мира и согласия в Центральной Азии является наличие богатого культурно-цивилизационного наследия. Регион, испокон веков располагавшийся на пересечении торгово-экономических маршрутов, миграционных путей, всегда выступал центром притяжения цивилизаций, был средоточием развития мировых религий.

Здесь накоплен богатый опыт государственности, где возникало, распадалось и вновь возрождалось множество государств, сталкивались и смешивались кочевой и оседло-земледельческий уклады жизни. Более того, в регионе сформировался тюрко-согдийский духовно-культурный симбиоз, когда история тюрков и согдийцев была тесно переплетена между собой и происходил процесс культурного взаимодействия древних тюркоязычных и ираноязычных племен.

Все эти процессы, несомненно, способствовали формированию единого историко-культурного и социально-политического пространства, самобытной политико-правовой культуры народов Центральной Азии, оказавшей колоссальное влияние на развитие мировой цивилизации.

В результате была сформирована уникальная ментальность народов Центральной Азии, характеризующаяся открытостью к миру, межкультурному диалогу, новым веяниям. Этим объясняется и исторический вектор внешнего взаимодействия народов и государств Центральной Азии, которые всегда мирно сосуществовали в условиях регионализма, отличались разносторонними, сбалансированными отношениями со всеми частями света.

В нынешних условиях, когда геополитические противоречия провоцируют разломы по национальной и конфессиональной линиям, следует уделять больше внимания развитию у населения чувства сопричастности, сплоченности, осознания общей ответственности за будущее региона.

Практическим шагом в данном направлении может стать создание, предложенной Президентом Узбекистана, Международной медиа-платформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее» с привлечением учёных и представителей широкой общественности для формирования общерегионального контента, а также проведение в 2025 году Научного форума, посвященного практическим аспектам формирования региональной идентичности.

Наряду с этим весомую роль в повышении имиджа и узнаваемости Центральной Азии может сыграть наращивание туристического потенциала. Президент Ш.М.Мирзиёев предложил приступить к практической реализации совместной программы «Один тур – весь регион» с охватом всего спектра туристических продуктов.

В регионе расположены 16 объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более того, здесь созданы отличные условия для развития различных видов туризма, включая такие направления, как паломнический, гастрономический, экологический, культурно-познавательный, экстремальный и геотуризм. В этой связи будет активизирована работа по созданию туристических зон и кластеров на трансграничных территориях, продвижению турпродуктов и маршрутов.

Таким образом, председательство Узбекистана будет нацелено на укрепление потенциала и авторитета механизма Консультативных встреч, а также расширение институциональных основ сотрудничества в Центральной Азии. При этом главным приоритетом станут вопросы дальнейшего углубления экономического взаимодействия, обеспечения стабильности и устойчивого развития региона, а также продвижения Центральной Азии в качестве единого культурно-исторического пространства.///первоначально опубликовано Институтом Стратегических и Межрегиональных Исследований при Президенте Республики Узбекистан, 8 января 2025 г. (http://isrs.uz/ru/maqolalar/central-asia-is-a-key-vector-of-uzbekistans-foreign-policy)