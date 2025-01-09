Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран вручил верительные грамоты

7 января 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран Ыльяс Гайыпов вручил верительные грамоты Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

В ходе церемонии вручения Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан выразил теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

Была подчеркнута значимость взаимных визитов высшего руководства двух стран в развитии межгосударственных отношений.

Стороны отметили, что туркмено-иранские отношения основываются на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. /// МИД Туркменистана, 8 января 2025 г.