Токаев о внешней политике Казахстана: баланс интересов, укрепление сотрудничества и поиск новых возможностей

Казахстан, признанный средней державой на мировой арене, стремится играть активную и конструктивную роль в решении глобальных проблем, поддерживая принципы ООН и выступая за многостороннее сотрудничество. Страна является последовательным сторонником ООН, считая эту организацию безальтернативной площадкой для решения глобальных проблем, при этом стремится укрепить свой суверенитет и международные позиции.

Казахстан, являясь региональным лидером, активно развивает сотрудничество с тюркскими государствами, укрепляя экономические, культурные и гуманитарные связи в регионе, при этом выступая за интеграцию тюркского мира. Кроме того, Астана стремится к прагматичным и взаимовыгодным отношениям со всеми заинтересованными государствами, при этом минимизируя негативное влияние внешних тенденций на свою торгово-политическую ситуацию — это следует из интервью Президента Касым-Жомарта Токаев казахстанской газете «Ana tili» (родной язык).

Ниже приводим ключевые тезисы из интервью, касающиеся внешней политики Казахстана и взаимодействия с ключевыми странами-партнерами:

Казахстан и Россия: стратегическое партнерство в условиях глобальной нестабильности

Президент Токаев в своем интервью подчеркнул важность стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, особо отметив их значимость для обеспечения стабильности в Евразии.

«Президент Путин – опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница», сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Путин совершил 33 визита в Казахстан. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и встречаются в рамках международных форумов.

В ноябре 2024 года состоялся государственный визит Владимира Путина в Казахстан, где обсуждались вопросы сотрудничества в различных сферах. Токаев подчеркнул, что в Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности Казахстана для России.

Также состоялась четырехчасовая беседа между лидерами в неформальной обстановке, что позволило укрепить взаимопонимание по актуальным проблемам двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Токаев отметил, что сотрудничество с Россией отвечает интересам как Казахстана, так и России и служит задаче обеспечения стабильности в Евразии.

Казахстан на пути к атомной энергетике: планы, партнеры и перспективы

Казахстан планирует развивать атомную энергетику как важный импульс для экономики, рассматривая строительство нескольких АЭС в будущем, и уже ведет переговоры с различными международными компаниями для реализации этих планов.

Токаев подчеркнул, что Казахстану нужна атомная станция большой мощности, и не исключил, что в ближайшем будущем может начаться строительство второй, а возможно, и третьей АЭС.

Для строительства АЭС планируется привлечь зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями, и создать международный консорциум.

Как отметил Президент Казахстана, с Путиным обсуждался вопрос возможного участия компании «Росатом» в проекте. «Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных», – сказал Токаев.

В 2025 году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.

Казахстан и Китай: Вечное стратегическое партнерство

«Для Китая Казахстан – крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана», – заявил Токаев.

По словам Президент РК, дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии.

КНР прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в экономику страны. Имеются все предпосылки для выполнения задачи удвоения объема торговли, прежде всего политическая воля лидеров двух государств

Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году.

Как отметил Токаев, запланировано участие Председателя Си Цзиньпина в саммите «Центральная Азия – КНР».

Президент Казахстана выразил уверенность, что визит Си в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами.

Взгляд на казахско-американские отношения

Напомнив о своей беседе с Трампом, Токаев выразил уверенность, что новый президент США положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США.

«Мне довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов – торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, нераспространение ядерного оружия и безопасность. Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома», – отметил Президент Казахстана.

О роли Казахстана в разрешении международных конфликтов

Говоря о конфликтных ситуациях в мире, в контексте своей беседы с Трампом, Президент Токаев вновь выразил свое видение прекращения военных действий на Украине.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы», – подчеркнул Президент Казахстана.

По его словам, Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.

«Мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», – пояснил Токаев.

Напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому Казахстан стремится минимизировать негативное влияние внешних тенденций.

Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.

Роль Казахстана в дальнейшей интеграции тюркского мира

Касым-Жомарт Токаев рассматривает отношения Казахстана с Организацией тюркских государств (ОТГ) как важную часть внешней политики страны. Казахстан стоял у истоков создания этой организации и считает входящие в нее страны своими соседями и важными геополитическими партнерами.

Казахстан активно участвует в деятельности ОТГ и в прошлом году внес значительный вклад в углубление связей между тюркскими народами, выступая в качестве председателя. В период председательства Казахстан уделил особое внимание активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

«За последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами ОТГ, в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов», – отметил Токаев.

Казахстан намерен наращивать сотрудничество со странами ОТГ в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации.

Особое внимание уделяется реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Казахстан, в качестве председателя ОТГ, выдвинул девиз “TURKTIME!”, который включает восемь приоритетов: традиции, унификация, реформы, знания, доверие, инвестиции, медиация и энергия.

Токаев подчеркивает, что Казахстан будет и далее содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами и продвижению их общего богатого историко-культурного наследия.

Казахстан как средняя держава: роль в формировании нового мирового порядка

По мнению Президента Токаева, система международных отношений находится в упадке.

«Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию», – считает он.

Как подчеркнул глава Казахстана, учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.

Токаев убежден, что настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-cel-ukrepit-ekonomiku-i-suverenitet-20524 ///nCa, 3 января 2025 г.