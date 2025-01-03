Ирина Лурьева – Женский вклад в развитие туркменской нефтегазовой отрасли

Динамично развивающаяся нефтегазовая отрасль Туркменистана, в особенности разработка крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш», требует постоянного внедрения инновационных решений.

Один из примеров тому – деятельность доктора технических наук Ирины Ильиничны Лурьевой, возглавляющей лабораторию «Разработка газового месторождения «Галкыныш» и международные газопроводы» отдела «Комплексного изучения газового месторождения «Галкыныш» и составления научно обоснованных проектов» Научно-исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз».

Сегодня научные исследования и разработки Ирины Ильиничны Лурьевой способствуют повышению эффективности добычи и транспортировки природного газа. Её вклад в развитие отрасли отмечен государственной наградой – медалью «За любовь к Отечеству» и почетным званием «Ветеран труда».

В преддверии широко отмечаемого в Туркменистане Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии главная газета нефтегазовой отрасли Туркменистана «Nebit-Gaz» взяла интервью у Ирины Лурьевой.

Вопрос: Ирина Ильинична, как вы пришли в нефтегазовую отрасль, что привело вас в эту сложную профессию?

И.Лурьева: Выбор профессии для меня был осознанным и во многом продиктован интересом к техническим наукам еще в школьные годы. Меня привлекали химия, физика и математика. Эти предметы позволяли мне глубже понимать, как устроен окружающий мир. В те годы я была участником химической секции Малой академии наук, а также посещала занятия на «Станции юных техников».

Окончив школу с золотой медалью, я узнала, что в Туркменском политехническом институте идёт набор на специальность «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», которая востребованна промышленностью, и эта новость буквально сыграла решающую роль в определении моих планов. Я поступила в институт на эту специальность с твердым намерением развиваться в этой области. Уже в студенческие годы мне стало ясно, что я сделала правильный выбор, поскольку нефтегазовая отрасль – это сложная, но невероятно интересная сфера, требующая глубоких знаний, упорства и умения находить нестандартные решения.

Вопрос: Как начинались ваши первые шаги в профессии, с которой вы связали всю свою жизнь?

И.Л: С последних курсов института я начала работать лаборантом на кафедре, где впервые участвовала в работе над научной темой. На кафедре я познакомилась с выдающимися учеными и педагогами – доктором технических наук, доцентом Аманом Непесовичем Мурадовым, доцентами Маягуль Оразовной Гафуровой и Берды Ниязовичем Нурмаммедовым, которые не только обладали глубокими знаниями в этой области, но и умели вдохновлять своим примером. Их опыт и мудрость стали для меня примером на многие годы. Именно тогда у меня начали появляться идеи, которые в дальнейшем легли в основу моих первых патентов.

После окончания Института с отличием, в 1988 году, я удостоилась чести остаться в вузе в качестве преподавателя и посвятила 18 лет обучению и подготовке молодых специалистов для нефтегазовой отрасли. Эти годы стали для меня важным этапом: я не только передавала свои знания студентам, но и продолжала научные исследования. Они стали для меня временем становления как педагога, так и наставника, коим я остаюсь по сей день. Я горжусь тем, что многие из моих студентов впоследствии стали успешными профессионалами, мудрыми руководителями, а некоторые из них сегодня продолжают развивать мои научные идеи.

Вопрос: Ирина Ильинична, что побудило Вас в 2006 году принять участие в конкурсе на должность старшего научного сотрудника Института нефти и газа?

И.Л: В 2006 году я решила применить свои знания и опыт в более исследовательской сфере. Конкурс в Институте нефти и газа (в настоящее время – Научно-исследовательский институт природного газа) ГК «Туркменгаз», стал для меня отличной возможностью погрузиться в увлекательный мир разработки газовых и газоконденсатных месторождений северо-восточного Туркменистана. Я была вдохновлена перспективой работать в коллективе высококвалифицированных специалистов и внести свой вклад в развитие отечественной науки. Оказавшись в окружении талантливых коллег и получив бесценный опыт, я смогла не только углубить свои знания, но и реализовать свой потенциал в решении актуальных задач отрасли.

Вопрос: Так в 2019 году началась новая глава в вашей жизни.

И.Л: Да. В 2019 году моя жизнь круто изменилась. Мне доверили работу по научному сопровождению разработки одного из крупнейших в мире газовых месторождений “Галкыныш”. Этот опыт стал для меня не просто этапом профессионального роста, но и возможностью внести свой вклад в развитие энергетического потенциала нашей страны.

В этом году исполнилось 18 лет с того момента, как я начала работать в Научно-исследовательском институте природного газа ГК «Туркменгаз». В 1992 году, будучи преподавателем и ответственным исполнителем научной темы кафедры «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» Туркменского политехнического института, я защитила кандидатскую диссертацию, став на тот момент самым молодым кандидатом технических наук в Туркменистане, а в 2022 году, будучи уже сотрудником НИИ, я стала единственной женщиной – доктором технических наук по своей специальности. Таким образом, два важных этапа моей карьеры образовали два равных по продолжительности периода, каждый из которых стал неотъемлемой частью моей жизни.

Хочу выразить огромную благодарность своей семье, коллегам и наставникам, которые всегда поддерживали меня и вдохновляли на новые свершения.

Вопрос: Ирина Ильинична, месторождение «Галкыныш» сегодня привлекает все больше внимания на мировой энергетической арене. Могли бы Вы рассказать подробнее о текущем этапе разработки этого гигантского газового месторождения?

И.Л: Действительно, «Галкыныш» – это стратегически важный ресурс не только для Туркменистана, но и для всего мира. Мы видим, что интерес к этому проекту постоянно растет. Прогнозные расчеты разработки «Галкыныш» предусматривают 7 этапов освоения месторождения.

Уникальность месторождения «Галкыныш» заключается в огромных запасах газа, большой глубине залегания, высоком содержании кислых компонентов и сложных геологических условиях. Для эффективной разработки мы применяем целый комплекс инновационных технологий, включая бурение скважин большой глубины, системы сбора и подготовки газа, соответствующие самым высоким мировым стандартам. Особое внимание уделяется вопросам экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. Благодаря этим технологиям нам удалось достичь высоких показателей добычи газа и обеспечить стабильные поставки на мировой рынок.

Вопрос: Каковы перспективы дальнейшего освоения месторождения “Галкыныш”?

И.Л: Месторождение «Галкыныш» находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. В ближайшие годы мы ожидаем существенного увеличения добычи газа благодаря переходу ко второму, третьему и четвертому этапам освоения. В настоящее время активно обсуждаются инвестиционные проекты, направленные на реализацию этих этапов.

Одним из ключевых направлений нашей работы является оптимизация технологических процессов. Мы изучаем возможности использования серы и углекислого газа, что позволит не только повысить эффективность добычи, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Стратегия поэтапного освоения месторождения позволяет гибко управлять инвестиционными потоками и учитывать накопленный опыт при переходе к новым этапам. В перспективе планируется довести годовую добычу газа до почти 200 млрд куб. метров.

Вопрос: Ирина Ильинична, ваши неоднократные выступления по поводу газового кратера «Дарваза» вызывали широкий общественный резонанс в СМИ. Чем вы объясняете столь огромный интерес к этой теме как в нашей стране, так и за рубежом?

И.Л: Действительно, интерес к газовому кратеру Дарваза огромен, так как не все знают природу этого явления. Примерно в двухстах семидесяти километрах от Ашхабада на структуре «Чалджульба» в 1963 году в ходе бурения разведочной скважины с небольшой глубины самопроизвольно начался приток газа, образовалась пустота, заполненная газом, в которую обвалились верхние слои почвы. Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных.

Так на территории месторождения природного газа образовался кратер, представляющий собой провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м.

Предполагалось, что газ выгорит в течение нескольких дней или продуктивный пласт обводнится, как на других структурах, но он продолжает гореть по сей день.

Горение кратера негативно сказывается на экологии, кроме того, расходуется природный газ, который может принести значительную прибыль. Руководству топливно-энергетического комплекса было поручено привлечь для решения этой проблемы ученых.

Я горжусь тем, что коллектив нашего Научно-исследовательского института природного газа внес свой вклад в разработку и реализацию этого важного экологического проекта.

Одной из главных идей является управление фильтрационным потоком, питающим пламя. Форсированный отбор газа позволяет сократить неконтролируемые выбросы газа в атмосферу. По проекту, составленному в нашем институте, вблизи горящего кратера пробурена новая скважина. В качестве одной из мер также в эксплуатационный фонд переведена одна наблюдательная и готовятся к расконсервации еще две ликвидированных разведочных скважины, близко расположенных к горящему кратеру.

Как было отмечено на OGT-2024, эффективность данного подхода подтверждена спутниковыми снимками, предоставленными компанией Capterio.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о своих учениках, наставницей которых Вы являетесь.

И.Л: Я всегда считала, что передача знаний и опыта – это одна из важнейших задач любого учёного. За годы своей педагогической и научной деятельности я была руководителем дипломных работ более чем у 100 студентов и магистрантов. Я продолжаю участвовать в работе Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельди Какаева, являюсь членом Экспертного совета ВАК Туркменистана. Работать с молодыми, талантливыми и целеустремлёнными людьми – это одновременно и вдохновение, и большая ответственность.

Под моим руководством четверо ученых успешно защитили кандидатские диссертации, несколько научных работ были завершены и представлены в Академию наук. Сегодня у меня есть аспиранты и докторант, которые продолжают активно работать над своими диссертациями. Я стараюсь поддерживать их не только как научный руководитель, но и как наставник, помогающий найти собственный путь в науке.

Видеть, как мои ученики достигают своих целей, становятся профессионалами, разрабатывают новые идеи и реализуют свои проекты –огромная радость и гордость. Многие из них продолжают свою карьеру в нефтегазовой отрасли, внося вклад в её развитие; создают новые технологии; активно занимаются научными исследованиями. Это придаёт моей работе дополнительный смысл и уверенность в том, что накопленные знания и опыт будут служить на благо науки и общества ещё долгие годы. ///nCa, 3 января 2025 г.