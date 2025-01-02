Как вырастить урожай в пустыне: секреты успеха одного туркменского фермера

Государственная политика, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса в Туркменистане, в том числе агробизнеса, приносит свои плоды.

Ярким примером этого является история Батыра Розыева, фермера из Керкинского этрапа Лебапского велаята. Благодаря созданным государством благоприятным условиям, он смог превратить небольшое хозяйство в процветающее предприятие, обеспечивающее продуктами питания не только внутренний рынок, но и экспортирующее продукцию зарубеж.

Три года назад Розыев на пяти гектарах построил теплицу, где выращивает помидоры. Четыре гектара из них занимают томаты, остальную часть – междурядные проходы и места для оборудования, поддерживающего жизнедеятельность теплицы. Чтобы построить теплицу, предприниматель воспользовался банковским льготным кредитом.

Участок, выделенный под строительство теплицы, – песчаный. Поэтому прежде чем приступить к её возведению, были завезены десятки машин грунта.

В теплице помидоры выращиваются комбинированным, традиционным и современным способом. Они растут в почве, а не в специальных подвешенных коробках, как во многих других теплицах. Полив осуществляется капельным методом, а удобрение разводят в поливной воде. Продуманная система орошения позволяет экономить поливную воду и предотвращает засоление почвы. А роль распыления цветов взяли на себя осы «Duo Best», привезённые из Турции, которые обитают в специально установленных здесь коробках.

Открытие теплицы в своем время стало настоящим событием для местного сообщества, поскольку появилось 45 новых рабочих мест.

В нынешнем сезоне с каждого гектара в теплице планируется собрать 175 тонн или всего – около 700 тонн.

Клиентов у предпринимателя много. Продукция поставляется в Керки, Туркменабат и Мары. К тому же туркменские томаты отправляются в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию и Афганистан. С бизнесменами этих стран у Розыева налажена устойчивая связь.

Помидоры – не единственное, что выращивает предприниматель. Рядом с теплицей на четырёх гектарах разбит яблоневый сад, который уже принес урожай в десять тонн яблок.

В Лебапском велаяте десятки частных производителей занимаются выращиванием овощей и фруктов. Результатом их деятельности становится то, что внутренний рынок всё больше насыщается продуктами питания собственного производства. Самое главное, они предлагаются покупателям по доступным ценам, поэтому товары долго не залёживаются на полках торговых точек. ///nCa, 2 января 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)