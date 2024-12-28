«Международный год мира и доверия» – девиз Туркменистана в 2025 году

Меджлис Туркменистана (парламент) постановил объявить 2025 год «Международным годом мира и доверия». О решении было объявлено в ходе расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана в пятницу, 27 декабря.

Соответствующие постановление было принято с целью дальнейшего повышения престижа страны в мире, пропаганды её внутренней и внешней политики, а также прославления 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Данное решение также принято, исходя из стихотворения «Туркменистан – Родина мира и доверия», написанного Национальным Лидером Гурбангулы Бердымухамедовым, и с учетом предложений, поступивших от представителей Халк Маслахаты Туркменистана, общественных объединений, трудовых коллективов и граждан страны.

«Независимый Туркменистан, опираясь на свой нейтральный статус, накопил ценный политический опыт в налаживании отношений с государствами планеты, авторитетными международными организациями во имя мира, всеобщей безопасности и устойчивого развития во всём мире, основанных на принципах взаимопонимания, равноправного сотрудничества, который способствует Туркменистану в сохранении стабильности в регионе и мире и развитии плодотворного сотрудничества», – говорится в тексте Постановления.

Туркменистан активно вносит вклад в развитие международных отношений мирным путём, обеспечение всеобщей безопасности и устойчивого развития. Избрание страны вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и принятие резолюций «2025 год – Международный год мира и доверия» и «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» свидетельствуют о доверии международного сообщества к Туркменистану.///nCa, 28 декабря 2024 г.