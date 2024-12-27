Туркменистан и ПРООН подписали проект по обеспечению перехода Национальной программы по борьбе с туберкулезом на полное внутреннее финансирование к 2027 году

Ашхабад, 26 декабря – Правительство Туркменистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новый грант по туберкулезу (ТБ) – «Выход Национальной программы по борьбе с туберкулезом Туркменистана из финансирования Глобального Фонда». Проект будет реализован с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Бюджет составляет более 6,2 млн долларов США, выделенных Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, туберкулезом и малярией (ГФ). Эта инициатива знаменует собой важный шаг на пути к обеспечению устойчивости и самодостаточности Национальной программы по борьбе с туберкулезом (НТП) за счет полного перехода программы на внутреннее финансирование к 2027 году.

Благодаря твердой политической приверженности улучшению общественного здравоохранения и надежной структуре управления профилактикой и лечением туберкулеза (ТБ), Туркменистан добился значительных успехов в борьбе с этим заболеванием. С 2010 года ГФ инвестировал в НТП более 37 млн долларов США. С 2016 года Правительство Туркменистана постепенно переняло на себя финансирирование основной деятельности ГФ по борьбе с туберкулезом. К 2024 году только самые сложные и дорогостоящие методы лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) поддерживаются Глобальным фондом.

Лекарственно-устойчивый туберкулез (ЛУ-ТБ) остается одной из проблем общественного здравоохранения в Туркменистане и мире, и новый проект направлен на расширение доступа к диагностическим инструментам, таким как GeneXpert, и мобильным установкам в отдаленных районах, пилотирование цифровых решений, обеспечение доступности основных лекарств и предоставление услуг поддержки пациентов посредством терапии под непосредственным наблюдением (ДОТ). Ключевые компоненты проекта включают расширение более коротких и эффективных схем лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза для повышения показателей излечения и экономической эффективности лечения. Грант также обеспечит долгосрочную устойчивость Национальной программы по туберкулезу и ее независимость от внешних источников финансирования за счет сосредоточения внимания на реализации заключительного этапа перехода, институционализации достигнутых успехов и налаживанию полной самодостаточности НТП. Грант будет реализован совместно с ВОЗ и Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ).

«Этот проект подчеркивает непоколебимую приверженность Туркменистана общественному здравоохранению и устойчивости. Переход Национальной противотуберкулезной программы на полное внутреннее финансирование является свидетельством лидерства и приверженности страны обязательствам снизить бремя туберкулеза в Туркменистане путем обеспечения всеобщего доступа к своевременной и качественной диагностике и лечению всех форм туберкулеза. Совместными усилиями мы сможем обеспечить каждого человека, независимо от местонахождения или обстоятельств, доступом к жизненно необходимой помощи, одновременно продолжая создавать устойчивую и справедливую систему здравоохранения», – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

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ПРООН и Министерство здравоохранения медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) сотрудничают в сфере общественного здравоохранения на протяжении многих лет, но особенно – с 2010 года, когда страновой офис ПРООН был назначен основным реципиентом гранта по туберкулезу от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За период сотрудничества ПРООН и МЗМПТ реализовали четыре проекта с общим финансированием в размере 37 миллионов долларов США.///nCa, 27 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)