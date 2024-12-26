Туркменистан выразил соболезнования Азербайджану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании «Azerbaijan Airlines».

От имени народа и Правительства страны, а также от себя лично Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ казахстанского города Актау в среду. Судно выполняло рейс по маршруту Баку-Грозный, но в связи с плохими метеоусловиями было направлено вначале в Махачкалу, а потом в Актау. На борту самолета находились 69 человек, в том числе пять человек – экипаж. Казахстанские СМИ сообщают о 38 погибших, остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. ///nCa, 26 декабря 2024 г.