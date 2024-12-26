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Объем перевозок вдоль коридора Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран вырос на 31%

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19–20 декабря 2024 года в Пекине состоялось экспертное совещание, посвящённое вопросам развития маршрута Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран (ККТИ). На мероприятии были подведены итоги работы маршрута за 2024 год, а также обсуждены перспективы дальнейшего его развития, сообщает казахстанская транспортно-логистическая компания «KTZ Express».

По результатам 11 месяцев текущего года объем грузоперевозок по маршруту увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает растущий интерес участников рынка к данному направлению и свидетельствует об эффективности реализованных мер по улучшению логистического сервиса.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено ключевым аспектам развития маршрута: повышению скорости доставки грузов, оптимизации таможенных процедур и внедрению современных цифровых технологий, направленных на упрощение логистических процессов.

Маршрут ККТИ продолжает развивать как один из ключевых коридоров в международной торговле. Среди его преимуществ – сокращенное время доставки по сравнению с морскими путями, надежная инфраструктура и прямое соединение с важнейшими рынками Азии и Ближнего Востока. ///nCa, 26 декабря 2024 г.

 

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