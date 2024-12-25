Экспорт товаров Ирана через железнодорожную станцию Серахс на границе с Туркменистаном вырос на 6%

За первые 9 месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2024 года) экспорт товаров из Ирана через железнодорожную станцию Серахс на границе с Туркменистаном увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство IRNA со ссылкой на генерального директора железной дороги провинции Хорасан Мустафа Насири.

Общий объем международных грузоперевозок, в том числе экспорт, импорт и транзит, через станцию Сарахс составил 2 миллиона 200 тысяч тонн, из которых более 840 тысяч тонн приходится на экспорт. Основными экспортными товарами из Ирана являются цемент и металлопрокат.

Из общего объема экспорта 810 тысяч тонн грузов были отправлены из провинции Хорасан-Резави.

Большая часть экспорта была осуществлена в Туркменистан с помощью иранских вагонов.

Импорт через железнодорожную границу Серахс также увеличился на 37%, достигнув 61 тысячи тонн. Основными статьями импорта стали хлопок и сельскохозяйственная продукция.

В прошлом году через железнодорожную границу Серахс было экспортировано 1 миллион 35 тысяч тонн грузов.

Таможенный и пограничный переход Серахс расположен в самом дальнем северо-восточном регионе Ирана в провинции хорасан-разави и в 185 километрах к северо-востоку от Мешхеда, является важным источником внешней торговли и транзита иранской продукции, особенно со странами Центральной Азии.///nCa, 25 декабря 2024 г.