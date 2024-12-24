Казахстан создаст единого оператора по авиатопливообеспечению и модернизирует транспортную инфраструктуру

Казахстан планирует назначить “КазМунайГаз-Аэро” единым оператором авиационного топлива для решения проблемы дефицита и снижения зависимости от импорта, заявил министр транспорта Марат Карабаев на заседании 23 декабря в Мажилисе, нижней палате парламента, сообщила пресс-служба Мажилиса.

По словам Карабаева, предоставление возможности осуществлять крупные закупки позволит устранить посредников, стабилизировать поставки топлива и обеспечить доступные цены на транзитные рейсы. Кроме того, ведется работа по оптимизации грузовых операций, оцифровке процессов и внедрению режима особой экономической зоны.

Карабаев также заявил о необходимости модернизации инфраструктуры аэропортов. В планах – модернизация пассажирского и грузового терминалов, заправочных комплексов и взлетно-посадочных полос, а также создание центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов в Актау. Он уточнил, что центр будет предоставлять услуги по ремонту самолетов из России и стран Центральной Азии.

“Его главным преимуществом является доступность для всех видов транспорта и близость к Европе – всего три часа на самолете”, – сказал он. Ожидается, что эти меры позволят увеличить пропускную способность по обработке грузов до 200 000 тонн в год, а годовой оборот достигнет 520 миллиардов тенге (994,3 миллиона долларов США).

Дорожная инфраструктура

Казахстан реконструирует автомагистраль Караганда-Жезказган в 2025 году, создав новый альтернативный маршрут между Западной Европой и Западным Китаем.

Крупный проект по строительству 736-километровой дороги, соединяющей Бейнеу в Мангистауской области и поселок Саксаульский в Кызылординской области, начнется в 2027 году. Эта дорога сократит расстояние до портов Актау, Курык и Туркменистана на 900 километров, улучшив транспортное сообщение между южными и западными регионами.

Новый речной порт

Карабаев сообщил о планах по строительству речного порта в Восточно-Казахстанской области, что позволит создать новый мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией. Используя реки Ертис и Обь, этот коридор свяжет Казахстан с Северными морями.

Проект предусматривает открытие четвертого железнодорожного контрольно-пропускного пункта на границе с Китаем и строительство 120 километров железной дороги до Тугыла. По прогнозам, ежегодная пропускная способность составит 2,5 миллиона тонн.

Морские порты

Карабаев сказал, что одной из серьезных проблем в транспортном секторе Казахстана является нехватка отечественного флота. На маршруте Курык-Алят преобладают азербайджанские паромы, но Казахстану необходимо как минимум семь судов. Турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить верфь недалеко от Курыка, чтобы восполнить этот пробел.

Мощности порта Актау по перевалке контейнеров увеличатся со 140 000 до 550 000 контейнеров в течение следующих трех лет. В Мангистауской области также разрабатывается терминал для экологически чистых водородных перевозок.

Коридоры

Инфраструктура морских портов Актау и Курык влияет на развитие двух жизненно важных транзитных коридоров: Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и коридора Север-Юг. За четыре года объемы перевозок по ТМТМ в пять раз увеличились – с 800 000 тонн до 4,1 миллиона тонн. Сроки доставки сократились с 58-60 до 13-15 дней.

Основной объем грузов по коридору Север-Юг генерируется в России и предназначен для транспортировки в страны Персидского залива. Пропускная способность этого коридора увеличится с 23 до 33 поездов в сутки. Планируется модернизировать док-станции, сформировать единого оператора с Россией и Туркменистаном и предоставлять тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности коридора и увеличение объема перевозок до 20 миллионов тонн грузов в год.///Astana Times, 23 декабря 2024 г.