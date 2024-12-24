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Ашхабад в огнях Нового года: главная елка приглашает в сказку

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Ашхабад погрузился в мягкие объятия вечера. На площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem» сверкает всеми цветами радуги огромная елка. Ее ветви, усыпанные сверкающими шарами и гирляндами, тянутся к звездному небу, словно приглашая нас в сказку.

На фоне темного неба выделяется восьмиконечная звезда  – указатель в 2025 год. Освещенная многочисленными огнями, Главная государственная елка Туркменистана словно маяк манит прохожих, обещая приключения и чудеса.

Площадь превратилась в огромную праздничную коробку! Яркие гирлянды, сверкающие игрушки, инсталляции из известных туркменских народных сказок  – все это создает атмосферу волшебства. ///nCa, 24 декабря 2024 г.

 

 

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