Сохранение биоразнообразия Амударьинского и Капланкырского заповедников – в центре внимания туркменских экологов

В Ашхабаде состоялось совещание, посвященное итогам научно-практической деятельности и учёта биоразнообразия на территориях Амударьинского и Капланкырского государственных природных заповедников. Мероприятие прошло в рамках Аральского проекта при участии Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН/ГЭФ.

Совещание собрало специалистов Управления охраны растительного и животного мира экологического ведомства, Госкомитета водного хозяйства, хякимликов Дашогузского и Лебапского велаятов, представителей частного сектора, Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

В повестку дня совещания вошли такие вопросы, как обзор правовых аспектов ведения научно-исследовательской работы в пределах государственных природных заповедников, анализ национального действующего природоохранного законодательства и поддерживаемых Туркменистаном международных конвенций, финансовые инициативы, включая схемы платежей за экосистемные услуги, обзор результатов мониторинга диких копытных животных в пределах двух заявленных особо охраняемых природных территорий.

Значимой частью совещания стала тема о включении новых заказников в состав указанных заповедников. В частности, прозвучала информация о последних данных учёта биоразнообразия, состояния экосистем ряда природных объектов. Это Питнякская возвышенность с озером Кошбулак, равнина Талымерджен (Лебапский велаят), а также водоём Зенги-баба, к которому примыкают одноимённая возвышенность и тугайный лес (Дашогузский велаят).

Питнякская возвышенность – одно из интереснейших природных достопримечательностей Лебапа. Когда-то эти места были дном древнего моря Тетис, и потому здешние обрывы сплошь состоят из окаменелостей доисторических морских ежей и моллюсков с большим разнообразием ребристых панцирей. Наиболее интересные находки, такие как зубы древних акул, стали частью экспозиции музея природы заповедника. Возвышенность известна не только своими окаменелостями, но и разнообразием птиц, включая огарь, филина, домового сыча, обыкновенную пустельгу, стервятника и беркута. Здесь также обитают редкие млекопитающие и рептилии.

Начальник научного отдела Капланкырского госзаповедника Аразмурад Аманов отметил, что природа севера Туркменистана, где расположен Капланкырский заповедник, при кажущейся суровости, полна скрытых красот. Одним из таких мест является впадина с озером Зенги-баба, которая заполняется слабосолоноватой водой.

Озеро Зенги-баба в Капланкырском заповеднике образуется из-за поступления воды с сельскохозяйственного массива Шасенем через обводной канал. Оно состоит из цепи больших и малых озер, соединенных протоками. Площадь зеркала озера составляет более 2000 гектаров, а ёмкость воды может достигать 140 миллионов кубических метров.

Черносаксауловый лес вблизи озера Зенги-баба является местом обитания многих видов мелких животных и насекомых. Отдельные деревья-старожилы этого солончакового саксаула поднимаются до пяти, а то и восьми метров.

Учёные отмечают значимость Капланкырского заповедника и других подобных объектов для природного наследия страны, которое необходимо передать потомкам. ///nCa, 23 декабря 2024 г. (на основе материалов газеты «Нейтральный Туркменистан»)