Посол Казахстана посетил западный регион Туркменистана

17–18 декабря 2024 года состоялся рабочий визит Посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева в Балканский велаят, сообщает Посольство Казахстана в Туркменистане в своих соцсетях.

В ходе визита Посол Казахстана провел встречи с Хякимом Балканского велаята Ходжамырадом Ашырмырадовым и Хякимом города Туркменбаши Амангелды Исаевым.

Главными темами обсуждений стали энергетика, транспортная инфраструктура, нефтегазовая отрасль и торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено проектам в области транзита энергоресурсов и развития транспортных коридоров, способствующих увеличению товарооборота между двумя странами.

Стороны также выразили готовность к углублению культурно-гуманитарного сотрудничества. Были рассмотрены планы по проведению совместных культурных мероприятий, выставок и фестивалей, которые укрепят связи между народами двух стран.

Программа визита включала посещение важных промышленных объектов – Международного морского порта Туркменбаши и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Также делегация посетила Гарабогазский карбамидный завод, где обсуждались перспективы поставок сырья и возможности технологического обмена.

В посольстве отмечают, что состоявшиеся переговоры стали очередным свидетельством укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана. Эти шаги создают основу для активного сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах, способствуя развитию региона и укреплению добрососедских отношений.///nCa, 23 декабря 2024 г.