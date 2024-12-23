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Деловая миссия нидерландских компаний в Туркменистан: фокус на агробизнесе

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Небольшая торговая делегация из Нидерландов посетила Туркменистан со 2 по 6 декабря. Поездка была организована компанией East West Trade & Consulting.

В состав делегации вошли представители пяти компаний – Agrotech Didam, Dalsem, Geerlofs, HZPC и Kubo, которые специализируются на строительстве теплиц, холодильных установок и выращивании картофеля. В ноябре 2023 года три компании из упомянутых уже участвовали в нидерландском павильоне на выставке Agrotech Ashgabat.

Миссию возглавил Питер ван Лиувен. Ранее он работал дипломатом в различных странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Целью поездки в Туркменистан было изучить возможности сотрудничества в различных соответствующих областях с туркменскими партнерами.

В сотрудничестве с посольством Туркменистана в Брюсселе и туркменскими властями была разработана интересная и информативная программа. В частности,  нидерландские аграрии посетили несколько теплиц за пределами Ашхабада, где выращивают помидоры, клубнику и бананы, а также крупные холодильные установки и картофельное хозяйство.

Кроме того, делегация провела встречи с соответствующими туркменскими министерствами и организациями, такими как Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, что позволило получить хорошее представление о политике Туркменистана в области развития сельского хозяйства. ///nCa, 23 декабря 2024 г. [источник фото – agf.nl]

 

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