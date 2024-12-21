Начался Прием заявок на участие в фестивале Teknofest в Турецкой Республике Северного Кипра

Начался приём заявок на участие в фестивале, который вызовет большой интерес в мире технологий и инноваций благодаря конкурсу социальных инноваций, конкурсу TEKNOFEST Robolig Blue Homeland, чемпионату дронов TEKNOFEST – этап ТРСК, конкурсу исследовательских проектов TEKNOFEST ТРСК и конкурсу HackMasters Blue Homeland, которые пройдут впервые в этом году.

TEKNOFEST в этом году будет проводиться в Турецкой Республике Северного Кипра и направлен на внедрение инноваций в мир технологий благодаря новым конкурсам, которые пройдут впервые. Участники получат возможность представить и развивать свои проекты, а команды получат в общей сложности 2,5 миллиона турецких лир, и им будет предоставлена ​​финансовая поддержка в размере 3 миллионов турецких лир.



Соревнования, которые пройдут в рамках TEKNOFEST 2025, дадут возможность разработать инновационные решения в различных областях технологий. В то время как в рамках Конкурса технологий в области туризма разрабатываются инновационные решения для ознакомления с богатым культурным наследием, туристическим потенциалом, культурой и деятельностью Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, в конкурсе социальных инноваций, который будет проводиться впервые, предложат технологически ориентированные творческие подходы к решению социальных проблем. На конкурсе исследовательских проектов ТЕКНОФЕСТ ТРСК, который пройдет впервые, будут найдены инновационные решения проблем Турецкой Республики Северного Кипра в номинациях «Сельское хозяйство, окружающая среда и энергетика». Конкурс по моделированию летающих автомобилей приглашает энтузиастов авиации получить уникальный опыт, а в рамках TEKNOFEST Drone Championship TRNC Stage на арену выйдут новаторские проекты в области использования дронов. В то время как конкурс TEKNOFEST Robolig – Blue Homeland предоставляет командам возможность улучшить свои навыки робототехники и программирования, конкурс HackMasters Blue Homeland откроет свои двери для тех, кто хочет продемонстрировать свои таланты в области кибербезопасности.



Срок подачи заявок на технологические соревнования TEKNOFEST ТРСК, которые соберут участников со всего мира, заканчивается 15 января.

Последний срок подачи заявки до 15 января 2025 г.

Подробности и условия участия в соревнованиях можно найти на сайте: teknofest.org

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https://www.linkedin.com/posts/teknofest_teknofest-activity-7275104133471232000-8NYv?utm_source=share&utm_medium=member_ios ///nCa, 21 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)