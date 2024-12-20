Откройте для себя Анталью, следуя по стопам Санта-Клауса

Анталья – турецкая столица туризма, имеет всемирную репутацию места для летнего отдыха, но зима также является опытом на всю жизнь, который нельзя пропустить. Этой зимой рассмотрите возможность изучить Анталью на землях, где родился Санта-Клаус, вырос и стал легендой. Давайте посмотрим, что регион Демре в Анталье, где находится родина Санты, обещает своим посетителям.

Сердце, преданное добру

Родившийся в IV веке, Святой Николай (Санта-Клаус) был сыном богатого торговца пшеницей в известном ликийском городе Патара. Известный как Николаос, он много лет служил епископом Миры, столицы ликийского государства, посвятив свою жизнь добру и разделяя все, что у него было, с бедными. Он помогал многим людям и тайно оставлял подарки в окнах или дымоходах, таким образом став известным покровителем детей, торговцев и моряков.

Великолепная столица

Район древнего города Мира, расположенный в границах Демре современной Антальи, считался вторым по величине епископством в Анатолии в то время. Будучи его епископом, Святой Николай — «Святой чудес» — завоевал любовь народа Миры своими добрыми делами. Весь регион оплакивал его смерть 6 декабря 365 года в церкви, где он служил.

В честь этого прекрасного человека в древнем городе были построены мавзолей и базилика. На стенах этой базилики изображены чудеса, приписываемые Святому Николаю, но она была сильно повреждена землетрясениями и набегами в городе, но была перестроена как купольная церковь в IX веке.

Церковь Святого Николая с обновленным обликом

Церковь признана одним из самых выдающихся образцов сооружений ближневосточного римского периода благодаря своему архитектурному стилю и украшениям. Церковь была важным местом паломничества христиан, путешествующих в Иерусалим по средиземноморскому маршруту в Средние века, и с 2000 года она находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Святого Николая, одно из самых священных мест в христианском мире, теперь встречает посетителей в новом облике благодаря реставрационным и ландшафтным работам, завершенным Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в прошлом году.

В церкви находится саркофаг римского периода, украшенный рыбьей чешуей и листьями аканта, который, как полагают, принадлежит Святому Николаю. Некоторые кости, которые, как полагают, принадлежат Святому Николаю, выставлены в Музее Антальи.

Наслаждаясь мягкой и солнечной средиземноморской зимой во время вашего ознакомительного тура по Демре, вы также можете посетить многочисленные сокровища в древнем городе Мира. Когда вы прибудете в древний город, вы увидите скальные гробницы и древнеримский театр, которые раскрывают историческое богатство города.

Вы можете отправиться в Андриаке, древний порт Миры из древнего города Мира. Андриаке — уникальное место, где на каждом углу можно увидеть саркофаги, гробницы и руины городских стен. Многие артефакты Андриаке также выставлены в Музее ликийских цивилизаций. ///nCa, 20 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)