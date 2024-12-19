ПРООН в Туркменистане отмечает признание на премии People Awards 2024

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане получила признание на премии People Awards 2024. Премия отмечает исключительные вклады страновых офисов ПРООН в продвижение стратегии «People for 2030», преобразующей инициативы, которая способствует инновациям, инклюзивности и устойчивости в офисах ПРООН по всему миру.

ПРООН в Туркменистане заняла второе место в номинации «Отличные показатели вовлеченности сотрудников» на этой глобальной премии, что свидетельствует о ее усилиях по созданию совместной, инклюзивной и инновационной рабочей среды. Создавая более инклюзивную среду для всех сотрудников, внедряя мероприятия для развития коллектива и отстаивая гендерное равенство, офис добился исключительных показателей удовлетворенности сотрудников и установил стандарт превосходства в организационной практике в регионе и за его пределами.

Г-жа Нарине Саакаян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, с гордостью прокомментировала данный успех: «Это признание – результат наших коллективных усилий по созданию рабочей среды, где каждый сотрудник чувствует себя ценным, уполномоченным и мотивированным вносить свой вклад. ПРООН в Туркменистане остается приверженной поддержанию ценностей инклюзивности и инноваций, которые являются центральными для осуществления стратегии «People for 2030».

Отмечая этот важный этап, ПРООН в Туркменистане продолжает двигаться вперед с решимостью развивать свои успехи и остается преданной продвижению стратегии People for 2030. Представительство продолжает придавать приоритет созданию устойчивой и инклюзивной рабочей среды для сотрудников в Туркменистане.

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Будучи ведущим агентством ООН в области развития, ПРООН работает в 170 странах для поддержки достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Помогая странам разрабатывать устойчивую политику, развивать сильное лидерство, налаживать партнерства и укреплять институты, ПРООН способствует прогрессу в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

При поддержке национальных и международных партнеров ПРООН оказывает долгосрочное воздействие на жизнь людей в Туркменистане. Совместные усилия сосредоточены на ключевых приоритетах, включая диверсификацию экономики, цифровизацию, укрепление верховенства закона и прав человека, решение проблемы изменения климата путем смягчения его последствий и адаптации к нему, снижение рисков стихийных бедствий и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты, с особым вниманием к наиболее уязвимым группам населения.

Организация остается приверженной продвижению национальной повестки развития Туркменистана путем привлечения глобального опыта, принятия передовой практики и использования инновационных решений и передовых технологий для создания устойчивого будущего для всех. ///nCa, 19 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)