News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Политехнический национальный университет наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз Хана подписали Меморандум о взаимопонимании

Политехнический национальный университет наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз Хана подписали Меморандум о взаимопонимании

By

Политехнический национальный университет наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз Хана подписали Меморандум о взаимопонимании.

В церемонии онлайн-подписания, состоявшегося в рамках Международной научно-практической конференции «Умный город: управление, цифровые, умные и технологии искусственного интеллекта, безопасность, экономика» в туркменском инженерно-технологическом вузе, с румынской стороны принял участие г-н Хория Некула проректор Политехнического национального университета наук и технологий Бухареста.

На основе подписанного Меморандума планируется проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов; организации лекций, симпозиумов, интерактивных встреч, конференций и семинаров; обмен профессорами и студентами; сотрудничество по учебным программам и научным работам; обмен опытом с целью внедрения и совершенствования инновационных подходов в преподавании.

Кроме того, намечено осуществлять совместные публикации результатов исследований профессоров, преподавателей, специалистов и молодых ученых в международных индексируемых научных журналах.

Эффективное сотрудничество в области науки и образования между Политехническим национальным университетом наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз Хана успешно ведется на протяжении нескольких лет. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 18 декабря 2024 г.

 

Related posts:

  1. Инженерно-технологический университет имени Огузхана предлагает широкие возможности для дополнительного и непрерывного образования
  2. Туркменский государственный университет имени Махтумкули и Словацкий технологический университет укрепляют сотрудничество
  3. Ректор Университета инженерных технологий им. Огузхана посетил Казанский федеральный университет в Татарстане
  4. Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Китайский нефтяной университет будут сотрудничать в сфере науки и образования
  5. ITTC 2024: Таможенные службы Туркменистана, Ирана и IRU подписали Меморандум о взаимопонимании
  6. Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева и туркменские вузы готовят ряд соглашений
  7. ПРООН и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению системы государственного образования
  8. Университет Цукубы и Туркменский инженерный вуз подписали соглашение
  9. Туркменистан и Япония подписали меморандумы в области образования
  10. Представители Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана встретились с руководством Политехнического университета в Бухаресте и Румынского нефтегазового университета Плоешти
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan