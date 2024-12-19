Политехнический национальный университет наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз Хана подписали Меморандум о взаимопонимании.

В церемонии онлайн-подписания, состоявшегося в рамках Международной научно-практической конференции «Умный город: управление, цифровые, умные и технологии искусственного интеллекта, безопасность, экономика» в туркменском инженерно-технологическом вузе, с румынской стороны принял участие г-н Хория Некула проректор Политехнического национального университета наук и технологий Бухареста.

На основе подписанного Меморандума планируется проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов; организации лекций, симпозиумов, интерактивных встреч, конференций и семинаров; обмен профессорами и студентами; сотрудничество по учебным программам и научным работам; обмен опытом с целью внедрения и совершенствования инновационных подходов в преподавании.

Кроме того, намечено осуществлять совместные публикации результатов исследований профессоров, преподавателей, специалистов и молодых ученых в международных индексируемых научных журналах.

Эффективное сотрудничество в области науки и образования между Политехническим национальным университетом наук и технологий Бухареста и Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз Хана успешно ведется на протяжении нескольких лет. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 18 декабря 2024 г.