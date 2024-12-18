16 декабря 2024 года правительства Японии и Туркменистана подписали в Ашхабаде “Конвенция между Туркменистаном и Японией об устранении двойного налого­обложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения”. Министерство финансов Японии в своем пресс-релизе представило некоторые детали этого документа.

Упомянутая Конвенция полностью изменяет действующую Конвенцию (Соглашение между Правительством Японии и Правительством Союза Советских Социалистических Республик об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы), которая вступила в силу в 1986 году.

В частности, пересмотрены такие положения, как налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности и инвестиционного дохода, введение мер по предотвращение злоупотреблений настоящей Конвенцией, арбитражное разбирательство в рамках процедур взаимного согласования и оказание помощи в взыскании налоговых претензий, а также усиление обмена информацией по налоговым вопросам.

Ожидается, что, устраняя двойное налогообложение и предотвращая международное уклонение от уплаты налогов, эта Конвенция будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическим обменам между двумя странами.

После одобрения в соответствии с внутренними процедурами двух стран настоящая Конвенция вступит в силу на тридцатый день после даты обмена дипломатическими нотами, указывающими на такое одобрение, и вступит в силу:

в отношении налогов, взимаемых на основе налогооблагаемого года, в отношении налогов за любые налогооблагаемые годы, начинающиеся 1 января календарного года, следующего за тем, в котором настоящая Конвенция вступает в силу, или после этой даты.;

в отношении налогов, взимаемых не на основе налогооблагаемого года, – в отношении налогов, взимаемых 1 января календарного года, следующего за годом, в котором настоящая Конвенция вступает в силу, или после этой даты.

Положения, касающиеся обмена информацией и содействия в сборе налогов, вступают в силу с даты вступления в силу настоящей Конвенции независимо от даты взимания налогов или налогового года, к которому они относятся.

Ключевые положения новой налоговой конвенции с Туркменистаном

Налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности

Если предприятие одной из двух стран имеет в другой стране постоянное представительство (например, филиал), через которое предприятие осуществляет свою деятельность, то только прибыль, причитающаяся постоянному представительству, может облагаться налогом в этой другой стране. Прибыль, причитающаяся постоянному представительству, будет рассчитываться путем всестороннего признания внутренних сделок между его головным офисом и филиалами и путем строгого применения принципа вытянутой руки.

Налогообложение инвестиционного дохода

Налогообложение инвестиционного дохода (дивидендов, процентов и роялти) в стране источника будет осуществляться по максимальным ставкам или освобождаться от уплаты следующим образом:

Действующая конвенция Новая конвенция Дивиденды 15% Освобождение от налога (владение в течение 6 месяцев не менее 25%:

если оплачено компанией из Японии, то голосующих акций;

если оплачено компанией из Туркменистана, то от капитала) 10% (в других случаях) Проценты от капитала Освобождение от налога (полученные правительствами и т.д.) 10% (другие) Освобождение от налога (полученные правительствами, финансовыми учреждениями и признанными пенсионными фондами и т. д.) 10% (другие) Роялти Освобождение от налога (авторское право) 10% (другие) 10%

Процедура взаимного согласия и арбитражное разбирательство

Налогообложение, не соответствующее положениям Конвенции, может быть урегулировано по взаимному согласию налоговых органов двух стран. Кроме того, если такое налогообложение не было урегулировано путем консультаций между налоговыми органами двух стран в течение двух лет, вопрос будет урегулирован в соответствии с решением арбитражной комиссии, состоящей из третьих лиц.

Обмен информацией и помощь в взыскании налоговых требований

В целях эффективного предотвращения международного уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения между двумя странами введены обмен информацией по налоговым вопросам и взаимная помощь при взыскании налоговых требований.

Предотвращение злоупотреблений Конвенцией

В целях предотвращения злоупотребления льготами по Конвенции резиденты, которые удовлетворяют определенным условиям, например, квалифицированные лица, могут иметь исключительное право на освобождение от налога на дивиденды, выплачиваемые дочерней компанией своей материнской компании. Кроме того, никакая льгота по Конвенции не будет предоставлена, если доход относится к постоянному представительству в третьей стране и налог на доход в третьей стране меньше определенной суммы налога, или если есть основания полагать, что получение такой льготы было одной из основных целей любой сделки.

С полным текстом конвенции можно ознакомиться здесь:

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20241217Tm_EN.pdf ///nCa, 18 декабря 2024 г.