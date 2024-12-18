Брифинг в Посольстве России в Туркменистане: Посол Иван Волынкин рассказал о динамике двусторонних отношений с Туркменистаном

18 декабря Посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин провел брифинг, посвящённый текущему состоянию российско-туркменских отношений. В мероприятии приняли участие представители ведущих государственных, частных туркменских и зарубежных СМИ, аккредитованных в Туркменистане.

Знаковые моменты российско-туркменских отношений в 2024 году:

Визиты и встречи на высшем уровне: Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов трижды посещал Россию в 2024 году, а президент России Владимир Путин посетил Ашхабад. Запланирована еще одна встреча лидеров государств в декабре в Санкт-Петербурге. Национальный Лидер туркменского народа также регулярно общался с высшими должностными лицами РФ.

Политический диалог и сотрудничество: Стороны поддерживали плотный диалог по актуальным вопросам международной повестки в рамках различных организаций и форумов, включая СНГ, БРИКС+, ШОС+, ООН. Координация усилий двух стран способствовала продвижению региональной повестки в рамках СНГ. Россия принимала участие в работе созданных по инициативе Туркменистана Групп друзей нейтралитета и устойчивого транспорта.

Межрегиональные связи: Активно развиваются связи между регионами России и Туркменистана, особенно с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской и Челябинской областями.

Гуманитарное сотрудничество: Более 47 000 студентов из Туркменистана обучаются в российских вузах. Увеличена квота для туркменских абитуриентов на обучение в России за счет средств федерального бюджета до 500 мест. На завершающей стадии находится проект создания Российско-туркменского университета в Ашхабаде. Планируется строительство нового корпуса школы им. А.С. Пушкина. В Москве установлен бюст поэту Махтумкули, а в Ашхабаде – монумент Федору Достоевскому.

Торгово-экономические связи: Россия остается одним из основных торговых партнеров Туркменистана. За первые 7 месяцев 2024 года объем взаимной торговли увеличился на 58%.

Рост числа российских виз: В 2024 году выдано более 109 000 российских виз гражданам Туркменистана, что на 50% больше, чем в 2023 году. Количество туристических виз выросло более чем на 60%.

Ниже приводим ключевые заявления Посла И.Волынкина:

Визиты и встречи на высшем уровне

«Между Россией и Туркменистаном, за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений сложились особые крепкие узы, базирующиеся на принципах равноправия, взаимоуважения и добрососедства. Это подтверждается подписанной лидерами наших государств в 2022 году Декларацией об углублении стратегического партнерства. Важнейшим фактором, позитивно влияющим на развитие всего комплекса наших государственных связей является регулярный российско-туркменский диалог на высшем уровне», – подчеркнул Волынкин.

В 2024 году президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов трижды посещал Россию, а именно в мае этого года для участия в торжественных мероприятиях, по случаю 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, дважды в октябре в рамках неформального заседания Совета Глав государств СНГ в Москве и для участия в формате БРИКС+ на полях 16-го саммита БРИКС, в Казани.

В октябре Президент России Владимир Путин прилетал в Ашхабад на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций – Основы мира и развития», посвященной 300-летию со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули.

Посол сообщил, что в декабре текущего года запланирована, ещё одна встреча лидеров государств в рамках традиционного неформального собрания руководителей государств СНГ. Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

В течение 2024 года Национальный Лидер туркменского народа регулярно общался с высшими должностными лицами Российской Федерации. В мае он совершил визит в Казань, где проходил 15-ый Международный Экономический Форум «Россия – Исламский мир – Казань форум – 2024», а также он любезно принимал глав российских делегаций здесь, в Ашхабаде.

Выборы Президента РФ

В марте 2024 года состоялись выборы президента Российской Федерации. В голосовании в пяти городах Туркменистана – в Ашхабаде, Туркменбаши, Мары, Туркменабаде – приняли участие более 2700 избирателей.

Туркмено-российский политический диалог и сотрудничество на международных площадках

«В течение 2024 года с туркменской стороной поддерживался, плотный диалог, направленный на решение актуальных проблем международной повестки, в том числе в ходе заседаний межгосударственных объединений таких, как в Содружество Независимых Государств, на полях БРИКС+, ШОС+, а также в рамках международных форумов «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», «Россия и исламский мир» и Санкт-петербургский Международный Экономический Форум», – подчеркнул Посол.

Кроме того, осуществлялись разноплановые двусторонние контакты и политконсультации на уровне правительств, законодательных органов, министерств иностранных дел.

Продвижению региональной повестки способствовала координация усилий двух стран в рамках СНГ, в котором Россия председательствовала в 2024 году.

24 мая в Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств с участием Председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

В ходе этой встречи единогласно было принято решение об объявлении Ашхабада столицей новых спортивных возможностей СНГ. Намечен план совместной работы на 2025 год, в котором председательство в Содружестве перейдет к Таджикистану, а Россия и Туркменистан будут выполнять функции сопредседателей.

Ключевой площадкой взаимодействия Москвы и Ашхабада по международной тематике оставалась Организация Объединенных Наций. Россия принимала участие в работе созданных по инициативе Туркменистана Групп друзей нейтралитета и устойчивого транспорта.

Россия вошла в соавторы предложенных Ашхабадом проектов Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН таких как, об объявлении 2025 года годом мира и доверия, о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества, об Играх дружбы ООН.

Сотрудничество по Каспийской тематике

Ещё одним направлением плодотворного сотрудничества России и Туркменистана является развитие каспийского региона.

«В целях расширения экономических и гуманитарных связей, борьбы с последствиями глобального изменения климата на Каспии Россия ведет доверительный диалог с туркменской стороной, который на наш взгляд играет ключевую роль в организации и проведении встреч стран-участниц каспийской пятерки», – подчеркнул Волынкин.

Межпарламентское сотрудничество

В течение уходящего года делегация российских сенаторов дважды посещали Туркменистан для обмена опытом законотворческой деятельности и обсуждения совместных проектов.

Межрегиональные связи

«Важную роль в развитии дружественных отношений России и Туркменистана играют конечно же межрегиональные связи. Среди российских субъектов лидерами по взаимодействию с туркменскими коллегами является Республика Татарстан, Санкт Петербург, Астраханская и Челябинская области», – отметил российский полпред.

Гуманитарное сотрудничество

Как сообщил Посол Волынкин, на сегодняшний день более 47 000 студентов из Туркменистана проходит обучение в российских вузах. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону.

На завершающей стадии проработки находится проект межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности в Ашхабаде Российско-туркменского университета.

В текущем году была двукратно увеличена квота правительства Российской Федерации для абитуриентов из Туркменистана на обучение в высших учебных заведениях России за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Эта квота составила 500 мест и этот показатель сохранится при проведении приемной кампании 2025-2026 учебного года.

Действующая с 2002 года совместная Российско-туркменская Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина считается одним из наиболее престижных общеобразовательных учреждений страны.

На завершающем этапе находятся согласовательные процедуры, необходимые для постройки нового Корпуса школы для учащихся младших классов.

По словам Волынкина, ожидается, что строительство нового корпуса школы начнется уже в следующем году.

30 сентября в атриуме Всероссийской государственной Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино состоялась торжественная церемония открытия первого в Российской столице бюста поэту. Ранее 17 мая в Ашхабаде, в новом парковом комплексе Махтумкули Фраги был открыт Монумент классику русской литературы Федору Достоевскому.

В целом, 2024 год стал урожайным на совместные проекты в гуманитарной сфере. Посольством проведено более 130 мероприятий, в которых приняло участие свыше 12 000 человек.

Торгово-экономические связи и сотрудничество в транспортном секторе

Россия по-прежнему является одним из основных торговых партнеров Туркменистана. Успешно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

30 октября для проведения встречи сопредседателей комиссии в Ашхабад приезжал заместитель Председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. В ходе визита он сообщил, что за первые 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли между Россией и Туркменистаном увеличился на 58 %.

В настоящее время особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают на развитие восточной хорды международного транспортного коридора Север Юг. Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками.

В настоящее время в Туркменистане функционирует порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала. Среди них – представительства и филиалы таких крупных российских компаний, как Газпром, Камаз, Возрождение, Татнефть, ТНК.

Растет число российских виз, выданных туркменским гражданам

«По итогам 2024 года ожидаем хорошие статистические показатели работы нашего консульского отдела. По состоянию на 1 декабря было выдано свыше 109 000 виз, из которых 35 000 – это учебные визы, а 58000 – это туристические визы» – заявил Посол.

Эти цифры на 50 % превышают результаты аналогичного периода 2023 года, а по количеству выданных туристических виз рост составил более 60 %.

Для удобства граждан планомерно расширяли возможности для записи на прием через портал электронной очереди. Благодаря тонкой настройке данной системы и слаженной работе коллектива консульского отдела удалось в разы снизить среднее время ожидания консульского приема.

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В завершении выступления Посол Иван Волынкин поблагодарил руководство Туркменистана – Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за неоценимый вклад в дело развития российско-туркменской дружбы. Также Посол выразил слова признательности заместителю Председателя Кабинета министров, министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. ///nCa, 18 декабря 2024 г.