News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Туркменистана принял председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

Президент Туркменистана принял председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

By

В понедельник, 16 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Совета директоров, исполнительного вице-президента компании «Itochu Corporation», президента компании «Машины и оборудование», председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан придаёт особое значение всестороннему развитию отношений с Японией как с важным партнёром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Межгосударственное сотрудничество, носящее долгосрочный, стратегический характер, динамично расширяется и совершенствуется на равноправной, взаимоуважительной и доверительной основе.

Туркменистан и Япония эффективно взаимодействуют не только в двустороннем, но и в многостороннем формате – на площадке диалога «Центральная Азия + Япония».

Одним из приоритетных направлений партнёрства Туркменистана и Японии являются торгово-экономические связи. Накоплен богатый опыт работы с крупными японскими компаниями в газовой отрасли и химической промышленности. Большая роль в этом принадлежит Туркмено-японскому комитету по экономическому сотрудничеству.

Как известно, в следующем году в Японии состоится Всемирная выставка «ЭКСПО-2025», отметил глава государства. В связи с этим, в Туркменистане создан специальный Организационный комитет в целях участия в работе ЭКСПО, и в настоящее время осуществляется соответствующая подготовка.

В завершение встречи Президент Туркменистана и член Совета директоров, исполнительный вице-президент компании «Itochu Corporation», председатель Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству обменялись взаимными пожеланиями крепкого здоровья и успехов.///nCa, 17 декабря 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан и Япония готовятся к заседанию совместных комитетов по экономическому сотрудничеству
  2. Обсуждены приоритетные вопросы туркмено-японского сотрудничества
  3. Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
  4. Президент Туркменистана принял руководителя компании «CLAAS», председателя Восточного комитета германской экономики
  5. Президент Туркменистана принял председателя Японо-Туркменской межпарламентской группы дружбы
  6. Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
  7. В Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
  8. В Москве состоялось 9-е Заседание Группы Высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций Межправительственной Туркмено-Российской Комиссии по Экономическому Сотрудничеству
  9. Президент Туркменистана принял заместителя председателя правительства России
  10. Президент Туркменистана принял исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan