Президент Туркменистана принял председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

В понедельник, 16 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Совета директоров, исполнительного вице-президента компании «Itochu Corporation», президента компании «Машины и оборудование», председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан придаёт особое значение всестороннему развитию отношений с Японией как с важным партнёром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Межгосударственное сотрудничество, носящее долгосрочный, стратегический характер, динамично расширяется и совершенствуется на равноправной, взаимоуважительной и доверительной основе.

Туркменистан и Япония эффективно взаимодействуют не только в двустороннем, но и в многостороннем формате – на площадке диалога «Центральная Азия + Япония».

Одним из приоритетных направлений партнёрства Туркменистана и Японии являются торгово-экономические связи. Накоплен богатый опыт работы с крупными японскими компаниями в газовой отрасли и химической промышленности. Большая роль в этом принадлежит Туркмено-японскому комитету по экономическому сотрудничеству.

Как известно, в следующем году в Японии состоится Всемирная выставка «ЭКСПО-2025», отметил глава государства. В связи с этим, в Туркменистане создан специальный Организационный комитет в целях участия в работе ЭКСПО, и в настоящее время осуществляется соответствующая подготовка.

В завершение встречи Президент Туркменистана и член Совета директоров, исполнительный вице-президент компании «Itochu Corporation», председатель Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству обменялись взаимными пожеланиями крепкого здоровья и успехов.///nCa, 17 декабря 2024 г.