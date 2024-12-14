ЮНЕСКО отмечает 950-летие Дивана Лугат ат-Турк

13 декабря 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция, состоялась международная конференция под названием «Отображение мира в лексикографии: 950-летие Дивана Лугат ат-Турк», посвященная 950-летию Диван Лугат ат-Турк (собрание тюркских наречий), ценного сокровища тюркского мира и мировой культуры и его включение в список юбилейных дат ЮНЕСКО, которые будут отмечаться в 2024-2025 годах.

Целью конференции было переосмыслить значение этого монументального произведения, созданного Махмудом аль-Кашгари в 11 веке, подчеркнуть его актуальность в современную эпоху и предложить новые инициативы по сохранению этого наследия для будущих поколений.

В своем вступительном слове г-жа Актоты Раимкулова, президент Фонда тюркской культуры и наследия, подчеркнула огромную важность празднования 950-летия Дивана Лугат ат-Турк в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Она подчеркнула историческое значение этого шедевра и его роль в развитии межкультурного диалога сегодня.

Г-н Фирмин Эдуард Матоко, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по приоритету «Африка» и внешним связям, тепло приветствовал участников конференции. Он подчеркнул, что эта работа имеет значение не только для тюркского мира, но и для мирового культурного наследия.

В конференции приняли участие послы тюркоязычных государств, аккредитованные во Франции, генеральные секретари Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, постоянные представители тюркоязычных стран при ЮНЕСКО, а также видные ученые из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и других стран.

Г-жа Бике Диванкулиева, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии, заведующая кафедрой ЮНЕСКО “Культурное наследие: от прошлого к будущему” Туркменского государственного университета имени Махтумкули, выступила с речью на тему “Диван Лугат ат-Турк Махмуда Кашгари как источник о туркменской этнографии” .

«Диван лугат ат-турк» – это собрание [сборник, словарь] тюркских наречий [языков] — первый энциклопедический словарь тюркского языка, написанный лексикографом и филологом в 1072–1074 годах Махмудом аль-Кашгари, который подробно документировал тюркские языки своего времени. ///nCa, 14 декабря 2024 г. (совместно с Посольством Туркменистана во Франции)

Несколько фото с конференции: