Запуск региональной инициативы ПРООН по повышению устойчивости городов в Центральной Азии

Центральная Азия входит в число регионов мира, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям и проблемам, вызванным изменением климата, включая землетрясения, наводнения, засухи, лавины и оползни. За последнее десятилетие эти бедствия унесли тысячи жизней и затронули миллионы людей в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В условиях дополнительного давления климатических изменений, нарушающих экосистемы, водные ресурсы и социально-экономические системы, необходимость в активных стратегиях по снижению риска бедствий и повышению устойчивости к изменению климата никогда не была столь острой.

В ответ на это Программа развития ООН при поддержке правительства Японии запустила важный региональный проект под названием «Повышение устойчивости городов к риску бедствий и изменению климата в Центральной Азии», который будет осуществляться в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Эта инициатива направлена на повышение устойчивости к изменению климата, особенно в городских районах, путем развития регионального сотрудничества и использования инновационных подходов к городскому планированию. Общий бюджет проекта составляет более 5 миллионов долларов США, реализация проекта запланирована на период 2024–2027 годов.

Проект направлен на создание надежной основы для повышения устойчивости городов в Центральной Азии путем использования регионального сотрудничества и национальных планов действий. Этот целенаправленный подход призван удовлетворить острую необходимость адаптации городской среды к климатическим рискам, способствуя при этом устойчивому развитию. Цели направлены на достижение комплексных изменений в городском планировании и стратегиях повышения устойчивости к внешним воздействиям в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

На учредительном заседании проекта Е.П. г-н Азиз Абдухакимов, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, отметил: «Научные исследования указывают, что к концу века в Центральной Азии средняя температура может увеличиться на 3–5°C. Это приведет к сокращению снежного покрова, изменению гидрологического цикла и усилению риска экстремальных погодных явлений, как наводнения, пыльные бури и засухи, что усилит нагрузку на экосистемы и экономику региона. Нам предстоит долгий путь в преодолении вышеупомянутых проблем. Но, отрадно отметить, что подобные проекты, направленные на укрепление региональной взаимосвязанности в Центральной Азии, при консолидации усилий могут привести к достижению устойчивого развития в гармонии с природой.»

Е.П. Г-н Хатори Такаши, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Узбекистане, призвал стороны к сотрудничеству: «Япония, страна с богатой историей борьбы со стихийными бедствиями (землетрясениями, тайфунами и наводнениями), привносит в проект передовые знания и технологии в области снижения риска бедствий, и цель данной встречи — объединить соответствующих партнеров для обмена опытом, обсуждения вызовов, изучения потенциальных областей сотрудничества и укрепления партнерских отношений.»

Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане г-жа Акико Фудзии подчеркнула актуальность мер по борьбе с изменением климата: «Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды, экологического баланса и социально-экономических систем Центральной Азии. Быстрая урбанизация в регионе усиливает необходимость в том, чтобы городская инфраструктура и планирование включали в себя стратегии устойчивости к изменению климата для обеспечения устойчивого развития в условиях климатических изменений. В рамках этого проекта мы стремимся выработать единый региональный подход к решению этих проблем.»

Контекст:

По данным Всемирного банка, городское население крупнейших городов Центральной Азии за последние два десятилетия увеличилось в среднем на 48%, заняв 538 квадратных километров земли. Это стремительное расширение городов усилило нагрузку на критически важные объекты инфраструктуры, такие как системы электроснабжения, водоснабжения, транспорта, здравоохранения и продовольственного обеспечения, повысив их уязвимость к климатическим воздействиям.

Региональное сотрудничество:

Общая история и взаимосвязанные экосистемы Центральной Азии подчеркивают важность регионального сотрудничества. Данная инициатива будет использовать существующие координационные платформы для решения проблем городского развития, управления водными ресурсами, транспорта и энергетики.

При поддержке правительства Японии и единой концепции устойчивого развития городов этот проект знаменует собой значительный шаг вперед в борьбе Центральной Азии с климатическими проблемами.///nCa, 13 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)