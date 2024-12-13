Туркменские и узбекские таможенники укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров

10 декабря 2024 года состоялась онлайн-встреча между сотрудниками Учебного центра при Государственной таможенной службе Туркменистана и преподавательским составом Таможенного института Таможенного комитета Республики Узбекистан. Встреча прошла в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами в сфере подготовки кадров, подписанного в 2022 году.

Стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В частности, особое внимание было уделено обмену образовательными технологиями и методиками обучения, а также организации совместных курсов повышения квалификации для сотрудников таможенных служб обеих стран.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стал вопрос изучения опыта Узбекистана в применении десятизначных кодов Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Достигнута договоренность об организации специального семинара для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана, посвященного этой теме.

По результатам встречи стороны пришли к соглашению о разработке Плана мероприятий на 2025 год и составлении годового графика онлайн-семинаров. ///nCa, 13 декабря 2024 г.