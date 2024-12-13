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Туркменистан и Швейцария отменили визовые требования для владельцев служебных и дипломатических паспортов

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12 декабря 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Туркменистане (с резиденцией в г.Баку) Томасом Штэли, прибывшим в Ашхабад для участия в торжественных мероприятиях в честь Международного дня нейтралитета.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

После переговоров, состоялось подписание следующих двусторонних документов:

• Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным Советом Швейцарии о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов
• Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным Советом Швейцарии по реадмиссии лиц проживающих без разрешения.///МИД Туркменистана, 12 декабря 2024 г.

 

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