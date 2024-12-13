МОМ укрепляет потенциал национальных партнеров в Туркменистане в вопросах реагирования на чрезвычайные ситуации и управления местами временного размещения людей

Ашхабад, 13 декабря 2024. Более 40 представителей из 16 государственных структур улучшили свои знания и навыки по основам реагирования на чрезвычайные ситуации и управления местами временного размещения людей в ходе серии семинаров, проведенных Международной организацией по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Департаментом гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана в Ашхабаде и Туркменабаде в период с 27 ноября по 4 декабря. Семинары были проведены при поддержке международных экспертов МОМ, имеющими практический опыт координации и организации мест временного размещения людей в чрезвычайных ситуациях и посткризисной поддержки в различных регионах мира.

Семинары проходили в городских департаментах гражданской обороны и спасательных работ Ашхабада и Туркменабада, оснащенных всем необходимым для проведения теоретических и практических занятий и адаптированных к потребностям участников.

В ходе двух трехдневных семинаров в Ашхабаде и Туркменабаде национальные партнеры из соответствующих государственных структур были ознакомлены с принципами реагирования на чрезвычайные ситуации и управления местами временного размещения людей, с акцентом на готовность к крупномасштабным кризисам, таким как землетрясения. Под руководством и при поддержке международных экспертов МОМ участники изучили основные теоретические модули, включая гуманитарные принципы, организацию и управление местами временного размещения людей, участие сообщества и вопросы защиты перемещенных лиц в чрезвычайных ситуациях.

«Сегодня как никогда важно эффективное реагирование на угрозы и снижение рисков, в том числе в случае необходимости эвакуации населения и обеспечения его временного размещения», – отметил г-н Аклыев Аннагулы, начальник отдела по анализу чрезвычайных ситуаций и планированию мероприятий Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана.

Практические симуляционные упражнения дополнили теоретические модули, в которых особое внимание уделялось вопросу координации мест временного размещения людей во время массового перемещения и применению технических стандартов в планировании и управлении местами размещения. В интерактивной атмосфере участники практиковались в создании и управлении местами временного размещения людей, мигрантов и лиц, нуждающихся во временном жилье после эвакуации, выполняя конкретные роли в управлении местами размещения, участии сообщества и процессе закрытия мест временного размещения.

Всем участникам были вручены сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения. Им также были предоставлены учебные материалы и видеозаписи для дальнейшего изучения и распространения среди сотрудников организаций, которые они представляют.

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Тренинг по основам реагирования на чрезвычайные ситуации и управления участками временного размещения людей был проведен в рамках регионального проекта МОМ в Туркменистане «Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран». Целью проекта является оказание всесторонней поддержки афганским мигрантам, проживающим в Туркменистане, и местным сообществам, особенно женщинам и девочкам, для обеспечения долгосрочного устойчивого развития на местном уровне. Проект успешно осуществляет работу Мобильного ресурсного центра, который на сегодняшний день предоставил медицинские услуги и юридические консультации более чем 4000 бенефициаров из афганских и местных сообществ, проживающих в селах Ахалского и Лебапского велаятов. Проект поддержал предоставление профессионального обучения по шитью для 50 женщин из афганских и местных сообществ в Профессиональном училище Министерства энергетики Туркменистана в Мары, 17 из них уже смогли создать собственный бизнес. Проект также поддержал ремонт и переоснащение медицинского учреждения в селе Парахатчылык Ахалского велаята. Проект реализуется при непосредственном участии представителей афганских и местных сообществ в Ахалском и Лебапском велаятах и в тесном сотрудничестве с местными властями и общественными организациями. ///nCa, 13 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)