Город Аркадаг получил награду Quality Choice Prize 2024 в Вене

9 декабря 2024 года город Аркадаг был удостоен престижной награды ESQR’s Quality Choice Prize 2024 на церемонии, прошедшей в знаменитом отеле Parkhotel Schönbrunn в Вене. Это международное мероприятие, организованное Европейским обществом исследования качества (ESQR), отмечает выдающиеся достижения в управлении качеством в таких областях, как городское развитие, здравоохранение и энергоэффективность.

Город Аркадаг, новаторский «умный» и устойчивый город в Туркменистане, был признан за приверженность инновационному градостроительству и исключительным стандартам качества. Награда подчеркивает успех Аркадага в сочетании передовых технологий с экологически чистыми практиками, создавая модель устойчивой урбанизации.

Церемония ESQR’s Quality Choice Prize собрала лидеров из Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Среди делегатов были известные бизнесмены, академические эксперты, специалисты по качеству и дипломаты, объединившиеся для признания и обмена лучшими практиками в области инноваций в управлении качеством.

На церемонии делегацию города Аркадаг возглавил Дерягельды Оразов, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг. В рамках мероприятия также состоялась утренняя конференция, где участвующие организации представили свои инициативы и обсудили возможности сотрудничества с международными партнерами.

Комментируя награду, господин Оразов отметил:

«Это признание и новаторская концепция города Аркадаг отражают неустанные усилия нашего Национального Лидера, Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова, и Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова. Награда не только подчеркивает нашу приверженность качеству, но и выводит Аркадаг на мировую арену как город, который отстаивает устойчивость и технологические инновации.»

Город Аркадаг проектируется с перспективным видением, интегрируя интеллектуальные технологии и зеленую инфраструктуру, включая энергоэффективные здания, солнечные системы, зеленые крыши и интеллектуальные транспортные сети. Проект медицинского кластера, который находится в стадии разработки, направлен на дальнейшее увеличение экономического потенциала города и создание новых рабочих мест с соблюдением принципов устойчивости и экологической осознанности.///МИД Туркменистана, 11 декабря 2024 г.