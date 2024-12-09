ОБСЕ проводит тренинг для сотрудников правоохранительных органов Туркменистана по процедурам безопасности на авиационных контрольно-пропускных пунктах

Досмотр пассажиров и расшифровка рентгеноскопических изображений на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах были в центре внимания организованного ОБСЕ обучающего курса, который состоялся в Ашхабаде с 25 по 29 ноября 2024 года.

В пятидневном курсе приняли участие двадцать человек, в том числе представители транспортной полиции Министерства внутренних дел, Службы авиационной безопасности авиакомпании «Туркменистан», Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал данный обучающий курс с целью совершенствования практических навыков участников, необходимых для лучшего выявления запрещенных предметов и угроз, а также эффективной и безопасной работы с рентгеноскопическими аппаратами.

В ходе курса были представлены соответствующие международные нормативы и отмечена важность информированности всех работников аэропорта о процедурах безопасности. Международный эксперт из Великобритании поделился подробной информацией о профессиональных умениях и навыках операторов по рентгеноскопическому досмотру и рассказал о радиационной безопасности с особым акцентом на осведомленность о радиационной безопасности для самих операторов.

«Сегодня авиационная безопасность и безопасность аэропортов играют чрезвычайно важную роль в обеспечении безопасного пересечения границ через авиационные контрольно-пропускные пункты и защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак», – сказал Уильям Лиф, советник по политическим вопросам Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Каждый день сотрудники национальных служб безопасности и пограничники ведут активную работу по выявлению и предотвращению потенциальных угроз и соблюдению соответствующих правил, способствуя обеспечению безопасного пассажиро- и грузопотока по всему миру и укрепляя доверие к гражданской авиации», – добавил Лиф.

Участники обсудили вопросы распознавания взрывных устройств, огнестрельного, необычного и самодельного оружия, а также новые угрозы, связанные с запрещенными предметами. В рамках курса было организовано посещение международного аэропорта Ашхабада, где участники отработали навыки досмотра пассажиров и использования рентгеноскопических аппаратов для досмотра багажа и расшифровки изображений.

«Мы уверены, что знания и практические навыки, полученные в ходе тренинга ОБСЕ, помогут участникам эффективно использовать новые технологии для обеспечения безопасности перевозок через аэропорты», – подчеркнул Уильям Лиф. ///Центр ОБСЕ В Ашхабаде, 6 декабря 2024 г.