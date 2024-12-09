Казахстан обсуждает с Туркменистаном возобновление авиасообщений

Недавно посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев встретился с Председателем агентства «Turkmenhowayollary» (Туркменские авиалинии) Довраном Сабуровым. Об этом сообщается в социальных сетях Посольства.

Главной темой обсуждения было возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, прерванного в связи с пандемией COVID-19 и последующими ограничениями.

Посол Казахстана подчеркнул важность восстановления прямого авиасообщения не только для удобства граждан обеих стран, но и для развития экономических и туристических связей.

Кроме того, возобновление прямых рейсов привлечет туристов из Казахстана в Туркменистан и обратно, способствуя развитию туристической инфраструктуры и обогащению культурного обмена.

Председатель агентства «Туркменховаеллары» выразил готовность к плодотворному сотрудничеству и подчеркнул важность обмена опытом в области гражданской авиации.

В результате встречи было принято решение провести дополнительные консультации для разработки конкретного плана по возобновлению авиасообщения.///nCa, 9 декабря 2024 г.