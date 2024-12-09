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Афганистан и Туркменистан продлили соглашение о поставках электроэнергии на 2025 год

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Афганская компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) продлила соглашение о закупке электроэнергии на 2025 год с Туркменистаном.

Соглашение было подписано во время визита делегации компании в Туркменистан во главе с Абдулом Бари Омаром, главным исполнительным директором DABS.

По данным DABS, в соответствии с этим контрактом электроэнергия будет импортироваться из Туркменистана в Афганистан по четырем маршрутам: через Андхой, Акину, Бадгис и Торгунди-Герат.

Афганистан производит около 300 мегаватт электроэнергии из внутренних источников и ежегодно импортирует более 620 мегаватт из соседних стран – Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана.///nCa, 9 декабря 2024 г.

 

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