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БОМКА 10 повышает эффективность связи на таможенных постах Туркменистана

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4 декабря финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) передала Государственной таможенной службе Туркменистана специализированное коммуникационное оборудование на общую сумму 82 811 евро. Полученные портативные радиоустройства предназначены для повышения эффективности работы и обеспечения бесперебойной связи между центральным аппаратом, региональными подразделениями и таможенными постами.

Данная поддержка направлена на удовлетворение первоочередных потребностей по связи 29 пограничных пунктов таможенного контроля и 20 внутренних таможенных постов. Предоставленное оборудование, обеспечивающее своевременную и надежную связь, значительно улучшит обмен информацией и координацию между сотрудниками таможни по всей стране.

Оборудование было закуплено в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10, направленного на повышение потенциала в области раскрытия нарушений, и должно улучшить оперативные возможности Таможенной службы Туркменистана.///БОМКА, 6 декабря 2024 г.

 

 

 

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