Делегация Совета Федерации России находится с визитом в Туркменистане

Делегация Комитета Совета Федерации России по Регламенту и организации парламентской деятельности во главе с председателем данного Комитета Вячеславом Тимченко находится с визитом в Туркменистане.

Как сообщает пресс-служба Совфеда (верхней палаты парламента РФ), в рамках визита состоялись встречи сенаторов в Меджлисе Туркменистана с председателями Комитетов по международным и межпарламентским связям, по работе с органами местной представительной власти и самоуправления, по законодательству и его нормам, по экономическим вопросам.

«Визит носит плановый характер. Мы давно договорились с парламентариями Туркменистана о том, что будем совершенствовать наши взаимоотношения», — сообщил Вячеслав Тимченко.

По его словам, в повестке — обсуждение вопросов взаимодействия, развития дружеских отношений между двумя странами, парламентами и народами.

«Готовы поделиться с коллегами нашими достижениями в области местного самоуправления, рассказать о перспективах развития экономики России и о тех совместных проектах, которые будут реализовываться в Российской Федерации и в Туркменистане», — заявил Вячеслав Тимченко.

Делегация провела также встречу с торговым представителем РФ в Туркменистане.

По словам Тимченко, встреча стала продуктивной для законодательной работы по формированию нормативно-правовых актов в целях поддержки российских производителей за пределами Российской Федерации, в то числе на территории Туркменистана.

В ходе рабочей поездки сенаторы РФ посетили Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А.С. Пушкина.

Кроме того, запланировано посещение представительства ряда российских компаний, в том числе концерна «КАМАЗ», где будут обсуждены возможности участия российских автотранспортных компаний в реализации строительных проектов в Туркменистане.

«Встреча с коллегами-парламентариями и в целом визит в Ашхабад послужат дальнейшему развитию дружеских и партнерских отношений между Россией и Туркменистаном», — уверен Вячеслав Тимченко.///nCa, 6 декабря 2024 г.