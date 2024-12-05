Президент Туркменистана принял министра торговли Турции

4 декабря, в среду, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра торговли Турции Омера Болата, прибывшего в Ашхабад для участия в Выставке экспортных товаров Турции.

В начале встречи Болат передал приветствия Президенту, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Аркадагу Бердымухамедову от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ответ Президент Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания лидеру Турции и отметил, что выставка экспортных товаров Турции, регулярно проводимая в Туркменистане, является одним из важных мероприятий, способствующих активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.

Как констатировалось в ходе встречи, для Туркменистана Турецкая Республика является одним из братских государств. Связи между двумя странами носят долгосрочный, стратегический характер и основаны на взаимном уважении и поддержке.

Туркмено-турецкие отношения, уходящие корнями вглубь веков, успешно и последовательно наращиваются на ряде направлений, в том числе в торговле, энергетике, текстильной промышленности, строительстве и других отраслях.

Отмечая важность двустороннего торгово-экономического партнёрства, Президент Туркменистана уделил особое внимание внедрению в различные сферы новых технологий и передовых достижений науки, международному сотрудничеству в целях последовательной модернизации экономики.

Глава государства подтвердил готовность Туркменистана развивать двустороннее плодотворное сотрудничество, в том числе наращивать товарооборот, а также рассмотреть конкретные предложения в различных областях, представляющих взаимный интерес.///nCa, 5 декабря 2024 г.