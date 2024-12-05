Национальный Лидер туркменского народа принял участие в саммите «Единая вода» в Эр-Рияде

3 декабря Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия для участия в саммите «Единая вода», прошедшем в рамках 16-й конференции сторон Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием (СOP-16).

В начале визита Аркадаг Бердымухамедов совершил умру (малое паломничество) в священную Каабу, посетив город Мекку.

Участие в саммите «Единая Вода»

Саммит «Единая Вода», организованный правительствами Франции, Казахстана и Саудовской Аравии, состоялся 3 декабря в рамках КС-16 Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Целью саммита было внести вклад в текущие обсуждения и процессы Организации Объединенных Наций по улучшению глобального управления водными ресурсами, ускорению действий по ЦУР 6 в области воды и санитарии, используя импульс Водной конференции ООН 2023 года . Фактически, целью саммита было выступить в качестве инкубатора для решений в рамках подготовки к следующей Водной конференции ООН 2026 года .

Саммит One Water также был нацелен на расширение масштабов проектов путем стимулирования партнерских отношений между государствами, международными организациями, местными органами власти, банками развития и частными банками, предприятиями, благотворительными организациями, научными экспертами, НПО и гражданским обществом в соответствии с предыдущими саммитами One Planet.

На саммите выступили Наследный принц, Премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд, Президент Франции Эмманюэль Макрон, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов (GCEW) Йохан Рокстрем, главы государств, руководители международных организаций, сообществ и компаний.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность взаимодействия по водной проблематике для обеспечения стабильности и развития на планете.

Главной темой выступления стала необходимость обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам, особенно в Центральной Азии. Бердымухамедов отметил, что доступ к воде является естественным правом каждого человека и важнейшим фактором благополучия региона.

Для решения водных проблем в Центральной Азии Туркменистан предлагает руководствоваться тремя ключевыми принципами:

Соблюдение международного права: использование водных ресурсов должно регулироваться нормами ООН.

Взаимный учет интересов: решения должны учитывать потребности всех стран региона.

Привлечение международных организаций, в первую очередь ООН: участие ООН укрепит легитимность и эффективность водных инициатив.

В качестве практических шагов Туркменистан предлагает создать Региональный Совет ООН по вопросам водопользования в Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Совет будет координировать управление водными ресурсами и разрабатывать правовую основу водопользования. Также Туркменистан призывает ускорить принятие Конвенций ООН по рекам Амударья и Сырдарья.

Бердымухамедов обратил внимание на влияние изменения климата на водные ресурсы, особенно на ледники, являющиеся источниками питания рек региона. Туркменистан готов участвовать в международных инициативах по защите ледников и внедрению климатоустойчивых решений.

Туркменистан активно реализует Цели устойчивого развития, в том числе Цель № 6 – обеспечение доступа к чистой воде. В стране ведется строительство новых водных объектов и развитие инфраструктуры водоснабжения.

Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов реки Амударья. Внедряются современные методы орошения и водосберегающие технологии.

Бердымухамедов напомнил о предложении Туркменистана разработать Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря. Он подчеркнул важность реализации резолюций ООН по сотрудничеству с Международным фондом спасения Арала. Деятельность Фонда и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии должна получить широкую международную поддержку.

Туркменистан подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству по водной проблематике с ООН, международными организациями и странами-партнерами. Бердымухамедов выразил благодарность лидерам Казахстана, Франции и Саудовской Аравии за организацию саммита.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на саммите «Единая вода»

Уважаемые участники саммита!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте выразить благодарность Правительствам Франции, Казахстана и Саудовской Аравии за созыв этого Саммита, который призван практически содействовать решению вопросов, стоящих на глобальной повестке дня в ряду самых актуальных проблем.

Сегодня взаимодействие по ­водной проблематике – важнейшая составная часть общемировых процессов, во многом определяющая перспективы обеспечения устойчивой стабильности, развития и благополучия на планете.

И в этом контексте гарантия равного и справедливого доступа к воде и, в более широком смысле, к водным ресурсам, выступает решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, делом ответственности перед нынешним и будущими поколениями.

Считаем, что критерием, определяющим результативность многостороннего диалога по водной проблематике, должна быть безусловная приверженность его участников двум принципиальным положениям: рациональное использование и справедливое распределение водных ресурсов.

Туркменистан всегда твёрдо и неизменно заявляет, что доступ к воде – это естественное право народов и каждого человека.

Со всей очевидностью этот принцип применим для Центральной Азии, где вода, в силу целого ряда исторических, культурных и природно-географических особенностей имеет особую ценность и значение, и где доступ к ней является прямым и зачастую решающим фактором экономического и социального благополучия, уровня благосостояния и качества жизни людей.

Исходя из этого Туркменистан убеждён, что рассмотрение всего комплекса водной проблематики в Центральной Азии должно основываться на трёх ключевых принципах:

1. Соблюдение международного права. Водные ресурсы являются общим достоянием, и их использование должно регулироваться в соответствии с общепризнанными нормами, в частности, на основе конвенций ООН.

2. Взаимный учёт интересов. Принимаемые решения должны учитывать нужды всех государств региона. Только такой подход ­обеспечит справедливость и устойчивость.

3. Привлечение международных организаций и в первую очередь ООН. Мы уверены, что участие ООН в вод­ных инициативах укреп­ляет их легитимность и эффективность.

Исходя из этого, в целях сохранения и упрочения доб­рососедства, развития и сотрудничества в Центральной Азии, а также налаживания механизма водопользования на трансграничных реках регио­на Туркменистан предложил на 78-й сессии Генассамблеи ООН рассмотреть инициативу о создании Регио­нального Совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, а также ускорении процесса принятия Конвенций ООН по рекам Амударья и Сырдарья.

Данный Совет в тесном сотрудничестве со всеми государствами Центральной Азии займётся координацией действий управления водным хозяйством, организацией взаимодействия ведомственных структур региона, а также разработкой правовой основы водопользования. Мы уверены, что эта инициатива Туркменистана является свое­временной, и при её реализации уже в недалёком будущем способна принести ощутимые практические сдвиги в деле укрепления регионального сотрудничества.

Говоря о вызовах, связанных с водой, нельзя не упомянуть влияние изменения климата. Повышение температур, сокращение площади ледников и изменение режима осадков требуют от нас не только адаптации, но и срочных совместных действий. Ледники, несмотря на их удалённость от Туркменистана, имеют огромное значение для нашей страны. Они являются естественными источниками питания таких рек, как Амударья, вода которых является основой жизни, сельского хозяйства и экосистем в регионе. Мы убеждены, что сохранение ледников возможно только с применением самых современных технологий.

Туркменистан готов участвовать в международных инициативах по мониторингу, исследованию и защите ледников, включая внедрение климатоустойчивых решений.

Туркменистан, являясь активным участником реализации Целей устойчивого развития, акцентирует внимание на практическом осуществлении основных положений Повестки дня до 2030 года.

В их числе Цель № 6 – обеспечение равного доступа к чистой воде, что является нашим национальным приоритетом.

Реализуя её, в стране на системной основе ведётся работа по строительству новых водных объектов, а также по развитию инфраструктуры, предназначенной для обеспечения населения чистой питьевой водой. Для дальнейшего функционирования гидротехнических сооружений на основе международных стандартов и лучших практик принят ряд целевых программ.

Особо хочу отметить вопрос рационального использования воды реки Амударья, которую Туркменистан рассматривает как важнейший ресурс для национального и ­регионального развития.

Мы внедряем современные методы орошения, используем водосберегающие технологии и принимаем меры для минимизации потерь воды.

Хотел бы также вернуться к инициативе Туркменистана о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций.

Основой для эффективного международного взаимодействия по Аралу являются две Резолюции Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», принятых по инициативе Туркменистана. Также нужно напомнить о Резолюции Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединённых Наций для бассейна Аральского моря». Имплементация этих важнейших документов должна быть одним из определяющих направлений всей международной работы на аральском треке.

Безусловно, важнейшая роль здесь отводится деятельности Международного фонда спасения Арала и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Фонда. Эти структуры работают над решением задач, имеющих важнейшее значение. И потому их деятельность должна опираться не только на содействие государств-участников Фонда, но и на широкую и системную международную поддержку.

Уважаемые участники саммита!

Туркменистан убеждён в способности мирового сообщества объединить свои усилия для создания эффективной и устойчивой системы управления водными ресурсами. Это требует от нас усиления регионального сотрудничества, активизации научных исследований и внедрения новых технологий. В ближайшее время в Ашхабаде начнёт функционировать Региональный центр ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Правительство Туркменистана окажет максимальное содействие этой новой структуре, обеспечит самые благоприятные условия для эффективного выполнения ею своих задач и целей.

Уважаемые участники саммита!

Завершая своё выступление, хотел бы подтвердить неизменную готовность Туркменистана к дальнейшему тесному взаимодействию по водной проблематике с ООН, другими специализированными международными структурами, нашими соседями и партнёрами на ясных и справедливых принципах, взаимной ответственности и учёте интересов.

Пользуясь случаем, я ещё раз хотел бы выразить благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону, а также Наследному Принцу, Премьер-министру Королевства Саудовская Аравия Мохаммеду бин Салман бин Абделазиз Аль Сауду за инициативу в вопросах, которые имеют очень важное значение в этом непростом глобальном пространстве.///nCa, 5 декабря 2024 г.