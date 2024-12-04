Исполком МФСА и AFD объединяют усилия для обеспечения будущего водных ресурсов в Центральной Азии

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (Исполком МФСА) и Французское агентство развития (AFD) объявляют о партнерстве в целях содействия устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии.

В рамках инициативы “Единый водный саммит” AFD объявляет о выделении гранта в размере 2 миллионов евро для Исполкома МФСА, ключевой международной организации в области устойчивого управления водными ресурсами на региональном уровне, говорится в пресс-релизе Агентства.

С 1993 года Международный фонд спасения Арала активно работает в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) над смягчением последствий высыхания Аральского моря и содействием устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших регионов.

AFD работает в Казахстане с 2024 года, в частности, в области комплексного планирования и управления водными ресурсами. С 2016 года AFD также действует в Узбекистане, финансируя государственные инвестиции в секторы водоснабжения и канализации. Совершенствование регионального управления водными ресурсами является фундаментальным аспектом мандата Исполкома МФСА и ключевым направлением глобальной поддержки водного сектора со стороны AFD.

Грантовые средства будут вложены на реализацию двух проектов в рамках Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), направленных на достижение двух основных целей:

Подробный анализ потребностей в воде пилотных водосборных районов бассейна Аральского моря в Казахстане и Узбекистане с использованием картографирования для определения фактических потребностей различных водопользователей, особенно сельскохозяйственных пользователей в этих районах. В конечном счете, проект направлен на изменение национальной нормативно-правовой базы в отношении режимов орошения путем адаптации сельскохозяйственных культур к растущему дефициту воды. Образовательная инициатива, направленная на повышение осведомленности школьников Казахстана и Узбекистана о необходимости сохранения водных ресурсов. Эта инициатива направлена на повышение экологической осведомленности и ответственного водопользования, а также на содействие устойчивому управлению водными ресурсами посредством образовательных мероприятий. Эту инициативу будет реализовывать ЮНИСЕФ.

Грант рассчитан на 2025-2026 годы, а соглашение о предоставлении гранта, как ожидается, будет подписано к концу 2024 года.

О Французском агентстве развития

Группа Французского агентства развития (AFD) финансирует, поддерживает и ускоряет переходные процессы, необходимые для построения более справедливого и жизнеспособного мира. Имея партнеров и решения в более чем 160 странах, а также команды, участвующие в более чем 3600 проектах, Агентство финансирует и поддерживает проекты по борьбе с бедностью и содействию устойчивому развитию.///nCa, 4 декабря 2024 г.