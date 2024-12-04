Делегация Туркменистана приняла участие в 28-ом заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества

3 декабря 2024 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбановым приняла участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС), состоявшемся в городе Мешхед Исламской Республики Иран.

В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОЭС, руководители региональных организаций, а также специализированных учреждений, региональных институтов и структурных подразделений ОЭС.

Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов укрепления регионального сотрудничества в области торговли, инвестиций, «зеленой» экономики, цифровизации, энергетики, продовольственной безопасности, экологии, сельского хозяйства и транспорта. Рассмотрены предложения по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, включая поиск новых путей экономического роста на пространстве ОЭС.

В ходе заседания была утверждена рабочая программа Совета, приняты отчеты о деятельности Секретариата и специализированных органов ОЭС, утвержден бюджет на 2025 год, а также подведены итоги председательства Ирана в ОЭС. Председательство в 2025 году перешло к Республике Казахстан.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана А. Гурбанов подчеркнул, что концептуальные документы «Видение ОЭС до 2025 года» и «Ашхабадский Консенсус для Действий» создали прочную платформу для адаптации к новым реалиям, наметили четкие ориентиры для совместной деятельности на ближайшее будущее. В этой связи представлена позиция Туркменистана по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ОЭС, а также предложения по стратегии развития ОЭС.

В частности, была отмечена важность развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также в энергетическом секторе. Озвучена приемлемость расширения промышленного сотрудничества путем создания производственных линий, использования потенциала приграничной и региональной торговли с акцентом на активизацию партнёрства в сфере малого и среднего бизнеса. Выделена значимость объединения усилий по обеспечению продовольственной безопасности, а также совмещение усилий ОЭС и международного сообщества по развитию конструктивных моделей межгосударственных отношений.

По итогам заседания было принято Мешхедское коммюнике, в котором изложены стратегические инициативы и практические шаги по укреплению многопланового регионального сотрудничества.

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Важно отметить, что на полях 28-го заседания Совета министров ОЭС состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана А. Гурбанова с Генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом.

Генеральный секретарь ОЭС отметил растущую роль Туркменистана в ОЭС и выразил удовлетворение проведением страной ряда значимых региональных и международных мероприятий. Асад Маджид Хан озвучил предложения по повышению эффективности ОЭС и призвал Туркменистан поддержать эти инициативы.

В ходе встречи также обсуждены вопросы развития потенциала региона, а также инициативы Туркменистана в области туризма и транспорта. Стороны подтвердили общую приверженность продвижению целей ОЭС и укреплению регионального сотрудничества в следующем году.

Кроме этого, 2 декабря в Мешхеде состоялась встреча старших должностных лиц Организации экономического сотрудничества по подготовке к 28-му заседанию Совета министров (СМИД) ОЭС.

Обсуждены актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества

3 декабря 2024 года, в рамках участия делегации Туркменистана в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время предыдущих мероприятий, прошедших в рамках Организации экономического сотрудничества.

Были рассмотрены возможности дальнейшего углубления партнерства в торгово-экономической сфере, включая топливно-энергетический и промышленный сектор, транспорт и логистику.

Дипломаты также обменялись мнениями касательно активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.

Кроме этого, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. ///МИД Туркменистана, 3 декабря 2024 г.