Туркменистан обсуждает меры по сокращению потребления ГФУ в рамках Кигалийской поправки

В Ашхабаде состоялось межведомственное обсуждение мер, принимаемых Туркменистаном в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Встреча была организована при поддержке ЮНИДО и собрала более 50 специалистов из различных государственных ведомств, включая Меджлис, министерства энергетики, образования, торговли, охраны окружающей среды, а также представителей частного сектора. К встрече присоединились инженеры компаний «Türkmenistan Coca-Cola», «Bouygues-Turkmen», «Rönesans», «Gap Inşaat». Докладчиками выступили прибывшие в Ашхабад представитель офиса ЮНИДО (г.Вена, Австрия) г-жа Фату Бари, которая представила современные тенденции работы своей организации, а также международные консультанты Артём Кушнерев и Александр Чухчин.

Основной темой обсуждения стало сокращение потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), которые обладают высоким потенциалом глобального потепления. Довран Ягмуров, представитель Министерства охраны окружающей среды, национальный координатор по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу, подчеркнул, что Туркменистан активно работает над выполнением своих обязательств по этим соглашениям.

Участники встречи обсудили законодательство Туркменистана в области охраны озонового слоя и изменения климата. Батыр Баллыев, национальный координатор по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, отметил, что потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) в стране находится ниже установленной нормы для развивающихся стран. Тем не менее, Правительство Туркменистана своим деятельным участием поддерживает глобальные усилия, направленные на сдерживание процесса истощения атмосферного озона.

Также были рассмотрены вопросы поэтапного введения ограничений на использование ГФУ. Специалисты Озонового центра рассказали о запланированной на начало 2025 года инвентаризации хладагентов, которая станет частью программы по повторному использованию или уничтожению фреонов.

В ходе встречи представители частного сектора представили примеры успешного внедрения альтернативных технологий в секторе охлаждения и кондиционирования.

Компания «Beýiklik» с 2007 года установила для торговых и развлекательных комплексов и жилищных комплексов современные системы, которые проектировались с механизмами обнаружения утечек.

ИП «Aslyhalal» – одно из первых туркменские предприятий, которое занимается переработкой отходов нефтепроизводства на базе мини-завода, расположенного на правобережье Амударьи (Лебапский велаят). Сейчас на основе отходов компания производит антигололёдный реагент, который можно использовать за городской чертой. В сотрудничестве с партнёрами из Татарстана (РФ) ведётся работа по переработке бытовых отходов для получения топлива, которое можно как использовать, так и экспортировать.

Эксперты ЮНИДО подчеркнули важность энергоэффективности и отметили значительный прогресс Туркменистана в области законодательства, в частности, принятие нового Закона «Об энергосбережении и энергоэффективности», делается многое, чтобы уложиться в сроки графика выведения из обращения регулируемых смесей, продвижения сертификации деятельности в секторе охлаждения, обучения и лицензирования техников-холодильщиков, разработки национальных стандартов для векторов единого понятия энергоэффективность.

Обсуждались также вызовы, связанные с утилизацией старых холодильных конструкций, содержащих устаревшие фреоны. Эксперты ЮНИДО предложили усилить контроль не только за ввозом, но и за сборкой холодильного оборудования. Эксперт ЮНИДО Александр Чухчин назвал аммиак лучшим промышленным хладагентом со столетним использованием, отметил, что за последние годы возросла перспективность как фреона диоксида углерода — одного из немногих актуальных с точки зрения эффективности применения и безопасности для окружающей среды.

В заключение было отмечено, что Туркменистан успешно выполняет свои обязательства по международным соглашениям в области охраны озонового слоя.///nCa, 3 декабря 2024 г.